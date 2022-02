Na nekim ruskim tenkovima na granici s Ukrajinom oslikana su slova 'Z'. O čemu je riječ?

U jeku velikih napetosti između Rusije i Ukrajine, grupa istraživačkih novinara i stručnjaka uočilo je neobičan detalj na ruskim vojnim vozilima čije je značenje nepoznato.

Naime, stotine tenkova, vozila te raketnih bacača snimljeno je kako dolaze na granicu s Ukrajinom, a puno njih na sebi ima oslikano slovo 'Z'.

Stručnjak Ruslan Leviev i njegova grupa prate ruske vojne simbole već osam godina, no svejedno ne znaju o čemu se radi.

- Brojni nas pitaju što to znači, ali ne znamo o čemu se radi. Neki smatraju da je to znak za njihova vozila kako ne bi bombardirali svoje. No, svakodnevno vidimo puno kretnji vozila i ovaj znak 'Z' je zapravo rijedak - napisao je Ruslan Leviev.

Re: the "Zorro Squad", or all the Russian military vehicles that (starting today) have Latin Z's painted on their sides. Ruslan has been monitoring this stuff nonstop for 8 years and has no idea what they are, and hasn't seen it before. So, assume the worst, I guess/fear. https://t.co/PsiWQLjjDX