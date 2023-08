Grčka reagirala na izjave Milanovića: Takve izjave ne pridonose trenutnoj situaciji

Grčko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je na izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao kako se 'hrvatske navijače u Grčkoj tretira kao ratne zarobljenike'.

- Bilo kakve izjave koje iskrivljuju stvarnost ne pridonose trenutnoj situaciji - kažu u grčkom Ministarstvu vanjskih poslova.

- U Grčkoj postoji vladavina prava. Poštujući temeljna prava svih osoba u privremenom pritvoru, neovisno grčko pravosuđe će nepristrano i objektivno suditi o slučaju. A grčka država uvijek jamči poštivanje zakonitosti i integriteta onih u zatvorima - rekao je glasnogovornik grčkog ministarstva Stratos Efthimiu, piše portal iefimerida.gr.

Predsjednik Milanović je u Jelsi komentirao pritvaranje hrvatskih navijača.

- Grčka ima svoju proceduru, ali ja sam predsjednik Hrvatske, subjektivan sam i sebičan kada se radi o sto hrvatskih zarobljenika. Ti ljudi su zarobljeni kao da je rat. To s pravom veze nema. To sam govorio prije nekoliko dana plašeći se da će se dogoditi nešto ovako, da će biti kolektivna etička kazna. Sada mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata - rekao je Milanović.

- Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Da sam premijer razmislio bi što bih napravio. Nije jednostavno. Ovo je na granici ratnog prava. Tretiraju se kao zarobljena postrojba. Imaš pet dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno – to je EU - dodao je.

