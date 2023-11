Grbin: HDZ ima proračun u rukama

Grbin je rekao kazao da je riječ o proračunu koji je u sedam godina narastao dvostruko – sa 16 milijardi eura na 32 milijarde eura.

„Jesu li toliko brzo rasle mirovine? Nisu. One su rasle dva i pol puta sporije od toga i to je sva politika Vlade i Andreja Plenkovića koja je vođena ovih sedam godina. Sada kada su izbori pred vratima, sada su se sjetili i umirovljenika, i radnika i povećanja dječjeg doplatka", izjavio je Grbin.

"Sve ono što su sedam godina odbijali, tvrdili da ne mogu, da ne žele, danas odjednom može”, dodao je, ustvrdivši kako je to stoga što su izbori pred vratima. Kaže kako HDZ ima proračun u rukama, ali da "SDP na svojoj strani ima istinu i volju da Hrvatsku promijeni u državu za koju se vrijedi boriti, državu po mjeri čovjeka, s fokusom na ljudsko dostojanstvo koje se može gaziti na mnogo načina".

POVEZANI ČLANCI:

Jedan način je da ti lažu, kao što ovih dana čine s ovom pričom oko Geodezije, gdje misle da moramo vjerovati Andreju Plenkoviću, rekao je. "Mi danas ovdje iz Varaždina tome kažemo ne, neće vam proći”, poručio je predsjednik SDP-a.

Grbin je najavio da će svim građanima predstaviti što SDP radi u Hrvatskoj. Podsjetio je da su prošle dvije godine od lokalnih izbora na kojima su Varaždinci dali povjerenje SDP-ovom timu u kojem je gradonačelnik Neven Bosilj. Napominje kako SDP u Varaždinu i cijeloj Varaždinskoj županiji raste.

„Ovdje u Varaždinu su trebale dvije i pol godine da se riješi ono za što su 20 godina tvrdili da je nemoguće. Ti dobiješ priliku da u dvije i pol godine, unatoč svim podmetanjima i rušenjima proračuna i svemu onome što se događalo, dođeš u situaciju da riješiš nešto za što su ti do jučer tvrdili da se to ne može riješiti. I onda pitate tko je za to zaslužan? To je zasluga ovih ljudi”, zaključio je Grbin.

Predsjednica ŽO SDP-a Varaždinske županije i saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora kazala je kako se jedino zajedništvom može postići dobar izborni rezultat.

„Ono što radimo u Varaždinu upravo pokazuje da zajedništvom i zajedničkim radom možemo postići ne samo izbornu pobjedu, nego i bolji standard građana”, izjavila je Antolić Vupora.

VIDEO Andrej Plenković nakon sjednice Vlade obratio se medijima