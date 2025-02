Grbeša: 'Trump igra na kaos i destrukciju, on je propagandni maestro, ovo je bit njegovog posta o Zelenskom'

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social post je posvetio Volodimiru Zelenskom: - Neizabranom diktatoru, Zelenskom bi bilo bolje da brzo radi na miru ili će ostati bez države - napisao je i pokrenuo niz lavina i komentara. Nakon ovog napada reagirao je i sam ukrajinski predsjednik, a cijelu situaciju za Večernji list prokomentirala je profesorica i analitičarka Marijana Grbeša.

- Današnji Trumpov istup, kao i ostali posljednjih tjedana, pokazuju da Trump koristi strategiju kaosa. Nepredvidivost, brzina i stalno zasipanje javnosti novim, šokantnim potezima i izjavama glavni su elementi te strategije. Iako se ne čini tako, malo je toga u Trumpovim nastupima slučajno ili hirovito. Post o Zelenskom vrvi isprobanim, protuukrajinskim narativima, analizira Grbeša.

- Zelenski je osrednji komedijaš, svoj novac trošimo na tuđi rat, Zelenski je diktator bez izbora itd. No, ako ćete na takve propagandne teze odgovarati zdravorazumski, izgubit ćete. Jer, što je Trump nego osrednja reality zvijezda? Ako je Zelenski diktator bez izbora, što je onda Putin? No, sve to skupa posve je nebitno. Trumpove poruke igraju na najniže populističke strasti i protiv toga se ne možete boriti apelom na činjenice, zdrav razum ili demokratske vrijednosti - kaže Grbeša pa dodaje:



- Trumpova komunikacija pripada jednom novom vremenu u kojem nema puno razlike između jezika gejminga i političke komunikacije. Suštinski, Trump igra na kaos i destrukciju. Neće mu uspjeti sve u čemu je naumio, ali institucije i sustav na koji se namjerio više neće biti iste. Problem je što su paradigme, institucije i sustavi 20. stoljeća, koje još uvijek caruju europskom politikom, tromi i zastarjeli da bi se suprotstavili Trumpovoj rušilačkoj doktrini. Trump je propagandni maestro, potpuno opremljen za totalni rat 21. stoljeća u kojem su poruke i narativi - sve!

