'Gradonačelnik ima svoje zadaće, a njegova zadaća sigurno nije ono čime se sada bavi'

Ako je vjerovati najavi zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića plaća 700 zagrebačkih učitelja i nastavnika u produženom boravku te profesora tjelesnog odgoja koji rade vikendom u školskim dvoranama podići će se za 17%. Samim time doći će do podjele među učiteljima što predstavlja ozbiljan problem.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak za Dnevnik Nove TV izjavila je kako je ovo dobar primjer gdje se vidi kako gradonačelnik koji treba skrbiti o školama u Zagrebu kreću u razdvajanje, odnosno radi podjele među učiteljima, umjesto da brine da su škole opremljene i da budu primjerene za učitelje i učenike.

- Gradonačelnik ima svoje zadaće, a njegova zadaća sigurno nije ono čime se on sada bavi - kazala je Divjak komentirajući svoj odnos s gradonačelnikom Zagreba.

Ako nastavnici ne dobe povišice Divjak navodi da postoje različite alternative te jamči da će provedbom reforme doći do kvalitetnog rješenja i to ne samo za koeficijente.

Iako Škola za život kreće u ponedjeljak, tableti još nisu dostavljeni, neki udžbenici kasne, kao i asistenti u nastavi.

- Sada vidite što radi gradonačelnik Zagreba. Slabo ulaže u škole. Mi smo dvije godine sustavno ulagali u opremanje škola. Ovo što se tiče osobne opreme, i to je na putu, do kraja kalendarske godine bit će za učenike, do kraja devetog mjeseca za učitelje. Dakle, sve prema planu - kazala je Divjak i dodala da su zagrebačke škole lošije opremljene od onih u manjim sredinama.