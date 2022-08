Gradonačelnik Banje Luke: 'Obožavam cijeli Balkan, ljetujem u Hrvatskoj i u Crnoj Gori'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković često izaziva šarolike reakcije svojim postupcima poput poricanja genocida u Srebrenici, proglašavanja Crnogoraca 'izmišljenom nacijom' ili pak postavljanja spomen-ploče u čast generala koji je skoro raznio Bjelovar za vrijeme Domovinskog rata.

Ovoga puta za N1 je dao nešto benigniji intervju s lakšim temama.

Stanivuković smatra kako ga kao čovjeka odlikuje spontanost, kaže da živi svoj život u politici, što mu omogućuje bogatstvo njegove obitelji, koja je, "poznata po dobrom".

Za svoju popularnost tvrdi da je bila neobična na početku, no sada se navikao. “Prepoznaju me i van BiH. Idem na more i u Hrvatsku i Crnu Goru. Obožavam svaki dio Balkana”, kaže.

Prisjećajući se svojih aktivnosti na društvenim mrežama s početka karijere, objašnjava kako je bio mlad, te danas ne bi napravio neke od stvari koje su se tada činile kao dobra ideja, poput videa u kojemu rukama trga asfalt s ceste kako bi ukazao na (ne)kvalitetu radova. Kaže kako bi danas, kao gradonačelnik, drukčije postupio.

Sebe smatra uspješnim gradonačelnikom. Ističe kako je Banja Luka jedini grad koji je platio legalizaciju vjerskih objekata, a zadovoljan je i izgradnjom nove škole, socijalnim programima te ulaganjima u infrastrukturu. Kaže kako želi biti gradonačelnik za sve u Banjoj Luci zbog čega je posjetio i džamiju i crkvu, a kao najvećeg neprijatelja svog grada vidi "jedan dio vijećnika iako nisu rođeni u ovom gradu, žive u ovom gradu. Nisu neprijatelji ni Zagreb, ni Federacija BiH”.

VIDEO: Baku posjećuje sova za koju vjeruje da je znak pokojnog supruga: 'Oko njih je uvijek vladala ljubav'