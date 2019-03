Grabar-Kitarović: Minimum je osigurati plaće od 7.500 kuna, Plenković: Cilj su nam Schengen i sigurne granice

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović čestitala je Večernjem listu na 60. obljetnici djelovanja i organizaciji konferencije "Hrvatska kakvu trebamo" i niza prethodnih konferencija. - Lijepo je i dobro je kad mediji nisu samo distancirani kritičari stanja u društvu, nego i aktivni sudionici pronalaženja rješenja - rekla je Grabar-Kitarović.

Dodala je kako je glavnom uredniku Večernjaka Draženu Klariću više puta rekla kako su joj "ukrali" ideju jer joj je bila namjera organizirati niz okruglih stolova pod naslovom Hrvatska kakvu želimo. Poručila je da svi zajedno možemo učiniti puno više.

- Hrvatska danas dobro stoji na međunarodnom planu, ali još ne onoliko koliko bismo htjeli na unutarnjem planu svog razvoja - rekla je Grabar-Kitarović, dodajući da ljudi boljitak moraju osjetiti na svojim bankovnim računima.

Predsjednica: Ljudi trebaju moći osjetiti veću kupovnu moć

- Ljudi moraju osjetiti da imaju veću kupovnu moć, bolji standard, ali isto tako i veći optimizam i nadu u bolja kretanja i pozitivan pravac u Hrvatskoj - rekla je Grabar-Kitarović. - Duh naših ljudi je neuništiv i to je ono što je dobro i što mi pruža nadu - rekla je predsjednica.

Grabar-Kitarović rekla je da je prošla cijelu Hrvatsku i upoznala divne ljude te obišla Hrvate u BiH i gotovo sve naše iseljeničke zajednice u svijetu. - Potrebno je da ovaj narod vrati vjeru u sebe i svoje mogućnosti. Problemi time neće nestati, ali će biti lakše rješivi. A njih nije malo - rekla je Grabar-Kitarović.

Prije dvije godine istaknula je problem depopulacije, a kad je izjavila da smo u izvanrednom stanju mnogi su, kaže, mislili da previše dramatizira.

- Ali je stanje doista bilo dramatično jer je demografija pitanje svih pitanja - rekla je Grabar-Kitarović. Istaknula je kako je mobilnost dobra, ali da je bitno i da u Hrvatskoj stvaramo uvjete za povratak.

- Dobro je da su ljudi otišli da se mogu školovati, pogotovo ako druge države plaćaju njihovo školovanje. Dobro je da rade negdje drugdje, ali najbolje je da se vrate i da svoje znanje i iskustvo ulažu u Hrvatsku kako bismo razbili taj krug i kako bi oni donijeli svoje svježe znanje, iskustvo i ambiciju. Mobilnost je dobra, ali naša je dužnost da stvorimo uvjete kakvi postoje u onim državama u koje nam mladi odlaze kako bi se vratili nazad u Hrvatsku obogaćeni tim iskustvom - rekla je Grabar-Kitarović. Daljnji populacijski pad trebamo zaustaviti poreznom politikom u korist investicije i povećanja plaća, smatra predsjednica.

VIDEO Akrap: Evo zašto Hrvat najviše iseljavaju

[video: 29828 / Akrap: Evo zašto Hrvati najviše iseljavaju]

- Može li itko živjeti s minimalnih 3000 kuna? Moramo naći načina rasteretiti plaće, pri čemu nam cilj mora biti omogućiti da prosječna neto plaća bude oko 7500 kuna. To je minimum do kojeg sam došla u razgovoru s našim ljudima diljem Hrvatske - rekla je predsjednica.

- Cijena rada u Hrvatskoj je previsoka, rad nesiguran, plaće preniske, a produktivnost još uvijek premala - dodala je. osvrnula se i na tragediju na Pagu, koji je nazvala rezultatom nedostatka kontinuiteta državne uprave. - Državna uprava mora osiguravati kapacitete i kontinuitet te biti neovisna od političkih promjena - rekla je predsjednica. Kao pritužbe investitora istaknula je nepredvidljivost - prebrzo mijenjanje zakona, previsoke poreze i parafiskalne namete, razlike u radu u raznim županijama, korupciju...

Rekla je da bi trebamo imati popis projekata za strane investitore.

- Znam da to malo zvuči socijalistički, ali moramo imati popis kapitalnih projekata - rekla je predsjednica. - Moramo puno više učiniti kako bi građani osjetili pozitivne promjene - poručila je. Pohvalila je Vladu zbog LNG terminala, a istaknula je i poboljšanje po pitanju EU-fondova.

- Trebamo Hrvatsku po mjeri ovoga naroda, koji unatoč svim problemima voli svoju domovinu - rekla je predsjednica. - Svako izigravanje narodne volje ozbiljan je politički i moralan krimen - rekla je predsjednica, dodajući da korupcija proizlazi iz nepoštivanja volje naroda. - Mi smo tu da služimo narodu, počevši od mene osobno, predsjednice države, pa do svakog pročelnika općinskog ureda - rekla je predsjednica.

- Još više vjerujem u budućnost svojega naroda, još više vjerujem u našu Hrvatsku - poručila je na kraju obraćanja.

Plenković: Pravosuđe mora biti učinkovitije

Premijer Andrej Plenković čestitao je Večernjem listu na 60. obljetnici kontinuiranog utjecaja na društvene procese u Hrvatsku. Konferencija Hrvatska kakvu trebamo, rekao je, pridonijela je zajedničkom promišljanju o tome kakvu Hrvatsku želimo i promišljamo. Plenković je poručio da je to između ostalog zemlja koja ima kvalitetnije obrazovanje, pravednije, solidarnije društvo, djelotvornije pravosuđe, tolerantnije društvo i snažniju Hrvatsku u Europi i u svijetu.

[video: 29833 / Plenković: Ciljevi su nam Schengen, sigurne granice i jačanje za uvođenje eura]

- U obrazovanju smo napravili veliki napredak u odnosu na prije dvije godine - rekao je Plenković, dodajući da će reforma školstva omogućiti nove sposobnosti, vještina i znanja, razvijanje kritičkoga mišljenja, ali isto tako jačati naš identitet, jezik, vrijednosti, kulturu i povijest. Veliki iskoraci, dodao je, napravljeni su i u digitalizaciji i tehničkoj opremljenosti škola.

- Trebamo Hrvatsku koja nudi jednake mogućnosti za sve. Nejednakost želimo smanjivati. Članstvo u EU je zamišljeno za zemlje poput nas da kroz proces konvergencija taj razmak što brže smanjujemo. Te prave rezultate vidjet ćemo po meni na kraju idućeg desetljeća, ali oni će zasigurno doći - rekao je Plenković. Osvrnuo se i na pitanje demografije.

- Bez naroda nema ni države, a ove negativne trendove moramo popravljati. Mjere koje smo poduzeli su veće nego u bilo kojem prethodnom razdoblju - rekao je Plenković, ističući niz poteza te podatak da je više djece rođeno u prošloj godini nego prije dvije godine.

Plenković je također rekao da naše pravosuđe mora biti učinkovitije i brže te da presude moraju biti donošene što prije.

"Govorili su da će Agokor potopiti hrvatsko gospodarstvo"

Što se gospodarstva tiče, rekao je da danas imamo zdravi rast, porast zaposlenosti i pad nezaposlenosti, porast plaća te brži trend smanjenja javnog duga nego bilo koja druga članica EU. Plenković je također rekao da je ovoj Vladi na stol došlo sve što je moglo iz tranzicije - Petrokemija, Agrokor, brodogradilišta...

- Agrokor je trebao potopiti hrvatsko gospodarstvo i financijski sustav, sada će biti do kraja provedena nagodba, nakon toga slijedi konsolidacija, zahvaljujući hrabrosti naše Vlade - rekao je Plenković. - Radit ćemo na tome da brodogradnja opstane, ali mora opstati na zdravim osnovama, a ne kao što je bilo prije - dodao je.

Plenković je izrazio uvjerenje da se vrati investicijski rejting ako se nastavi ovakav trend. Što se tiče globalnog položaja, možemo biti ponosni, rekao je Plenković - ove godine bilježimo deset godina u NATO-u i šest godina u EU. Ciljevi su nam Schengen, sigurne granice i jačanje za uvođenje eura, dodao je.

Jandroković: Današnji svijet nema veze sa svijetom od prije 10, 20 ili 30 godina

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da je Večernji list preuzeo ulogu think tanka kojih u Hrvatskoj, nažalost, nemamo dovoljno.

- Ja vam na tome čestitam, radite važan iskorak. Vremena su takva da zahtijevaju sinergijsko djelovanje svih protagonista na javnoj sceni - rekao je Jandroković.

Dotaknute su najbitnije teme o kojima moramo razgovarati, dodao je. Svijet se dramatično promijenio od hrvatske neovisnosti i međunarodne afirmacije.

- To svakako moramo imati na umu kad razmišljamo o budućnosti. Današnji svijet nema veze sa svijetom od prije deset, 20 ili 30 godina. Izazovi i prijetnje danas su opasnije i kompleksnije nego ikad u 30 godina i na to kao nacija moramo znati odgovoriti. Multilateralizam kakav poznajemo danas gotovo da ne postoji. Neću reći da je mrtav, ali on se pred našim očima mijenja i mi, htjeli-ne htjeli, moramo tražiti svoju paradigmu napretka. Bit ćemo onakvi kakvi sami sebe definiramo i pozicioniramo - rekao je Jandroković.

Jandroković je rekao da ne možemo banalnošću odgovoriti na izazove koji su pred nama.

- Moramo mijenjati Sabor u smislu prelaska na jedan parlament koji je odgovorniji, ozbiljniji, odgovara zaista na izazove vremena. Umjesto toga imamo Sabor koji je poslao mjesto koje je dio estrade, koje simplificira probleme s kojima se hrvatsko društvo suočava - rekao je Jandroković, dodajući da i novinari sudjeluju u tome.

- Za nas uvijek treba davati prednost onima koji su ozbiljni, odgovorni, koji su stručni. Stručnost je ono što nam treba, i zato nam ovakve konferencije trebaju - poručio je Jandroković.