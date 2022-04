Govori čak 24 jezika, a čisti tepihe za 20 dolara po satu

Što biste voljeli raditi da govorite 24 jezika? Kako biste najbolje unovčili to znanje? Radeći kao predvoditelj u nekoj međunarodnoj organizaciji, UN-u ili MMF-u možda, ili u nekoj stranoj korporaciji, na primjer Googleu? Amerikanac Vaughn Smith (46) govori 24 strana jezika, među kojima je i hrvatski, i radi kao – čistač tepiha. Za manje od 20 dolara na sat.

Nevjerojatnu priču o hiperpoliglotu objavila je novinarka Washington Posta Jessica Contrera, opisujući prosječan radni dan 46-godišnjeg Smitha i njegove razgovore s klijentima u čijim kućama čisti mrlje na tepisima. Rijetko kome govori o svojoj velikoj ljubavi – učenju stranih jezika.

Proučavao ih je 37, osam ih zna tečno, a 24 govori dovoljno dobro da može voditi dulje razgovore. Zna čitati i pisati na osam abeceda i pisama, a služi se i s nekoliko znakovnih jezika. I samouk je. Tako dobro svladava naglaske na nizozemskom i katalonskom da zadivljuje izvorne govornike iz Nizozemske i Španjolske. Smith se ubraja u skupinu hiperpoliglota, a prema jednoj definiciji, to su oni koji govore najmanje 11 jezika.

Skroman je i ne voli baš govoriti o talentu. Čak mu je pomalo i neugodno. Ne uživa u tome da nekog impresionira. Davno je uočio da imena, brojeve i datume pamti puno bolje od većine ljudi. Kao dječak mislio je da na svijetu postoje samo dva jezika – engleski koji je govorio njegov otac i španjolski koji je govorila njegova majka, Meksikanka. Svidjelo mu se kako zvuče riječi na španjolskom, pa je počeo proučavati francuski, njemački, ruski... Bio je opčinjen svakim jezikom s kojim se susreo.

No, u školi nije briljirao. Teško se koncentrirao na gradivo. Majka ga je čak odvela na razgovor k psihologu koji je rekao da je Vaughn samo “vrlo, vrlo inteligentan”. U Washingtonu je autobusom odlazio do Memorijalne knjižnice Martina Luthera Kinga koja ima najbolji izbor knjiga na stranim jeziku u gradu. Završio je srednju školu i do radnog mjesta čistača tepiha u tvrtki svog brata nanizao nekoliko poslova. Bio je izbacivač, dostavljač, slikar, youtuber, šetač pasa... Živi s bolesnom majkom i voli ispijati kavu u kafićima u kojima osluškuje strane riječi. Sad je na redu učenje velškog.