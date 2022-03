Najpopularniji izraz na svijetu 'OK' koriste baš svi, a prvi je put napisan na današnji dan!

Iako je izraz pokorio svijet i danas se u govoru koristi na svim kontinentima i gotovo u svim svjetskim jezicima, povjesničari se još nisu složili odakle potječe popularna skraćenica 'OK'. Postoji naime nekoliko posve različitih i neslužbenih teorija, no ono što znamo je da se napisana riječ 'ok' po prvi put u tisku pojavila upravo na današnji dan; davne 1839. godine u kratkom prilogu bostonskog Boston Morning Posta.

Njegov autor Charles Gordon Greene sigurno nije znao da je započeo globalnu jezičnu tradiciju, a 'OK' je upotrebio pri kraju teksta o satiričkoj organizaciji 'Anti-Bell Ringing Society' gdje piše:

He...would have the 'contribution box', et ceteras, o.k. – all correct – and cause the corks to fly, like sparks, upward...

Tu se jasno vidi da 'ok' stoji za 'all correct', a razlog zašto kratica nije 'AC' već 'OK' navodno leži u modi s kraja 19. stoljeća, kad su se razne skraćenice namjerno pisale pravopisno pogrešno ('oll korrekt' umjesto 'all correct'). Naime, u pokušaju da bude duhovita mlada je obrazovana elita u SAD-u namjerno krivo pisala neke riječi i skraćivala ih za potrebe slenga, a ti se primjeri smatraju pretečom današnjim popularnim skraćenicama, kao što su npr. LOL ili OMG...

Već tri dana nakon prve objave izraz 'ok' ponovno se pojavio u Boston Morning Postu i tijekom 1839. pronašao svoj put do američkog narodnog izričaja, a do kraja godine ga koriste i izdanja Boston Evening Transkripta, New York Evening Tattlera i Philadelphia Gazette.

Već iduće 1840. godine 'OK' je dodatno proslavila predsjednička kampanja Martina Van Burena čiji je nadimak bio “Old Kinderhook” pa su ga pristaše skratile u zvučniji O.K., a ubrzo su diljem zemlje počeli formirati i takozvane “O.K. Klubove”.

Inače, jedna od popularnijih teorija lingvista Michaela Adamsa sa Sveučilišta u Albrightu kaže da bi kratica ‘OK’ svoje korijene mogla vući iz zapadne Afrike jer brojna tamošnja plemena u svome vokabularu imaju riječ koja slično zvuči i sličnog je značenja, te se može prevesti kao ‘naravno’ ili ‘nemam ništa protiv’...

A s obzirom na to da su još od 15. stoljeća deseci tisuća robova sa zapada Afrike brodovima prevoženi na plantaže američkog jugu, prema pisanju Timesa, lako je moguće da je s njima i ‘OK’ prešao Atlantik.

