Gotovo je! Cvjetnim i Bogovićevom ori se pjesma u slavu narodnih heroja Jure i Bobana, dok Senf i crvena banda bježe u panici

Subota

28. 6. 2025.

Drama je riješena. Plenki je danima razmišljao što napraviti s Penavom. Kako naći adekvatnu poziciju za tog vizionara, jednog od najvećih hrvatskih domoljuba i intelektualaca, nakon što su mu oni kojima je dao sve u duhovnom, a prema policijskim izvorima, uoči izbora mnogima i u materijalnom smislu, građani Vukovara okrenuli leđa. I u HAZU je predsjedničko mjesto zauzeto, Institut Ruđer Bošković ga je odbio, jer je prekvalificiran, a u ministre skromni Ivan nije htio. I onda je Plenkiju sinulo! Ivan će spasiti hrvatski narod od najveće traume, posljedica komunističkog terora i iživljavanja nad djevičanski nevinom poraženom hrvatskom vojskom iz '45., kada je Hrvatska okupirana. Plenki je osnovao tijelo koje će istražiti sve zločine komunjara, dao Ivanu kramp i lopatu i poslao ga na Križni put pješice da prekopa sve jame i da konačno doznamo sve. Sada smo mirni jedno vrijeme.

Nedjelja

29. 6. 2025.

Prometni stručnjak najvišeg ranga, predratni ekspert za prelazak granice s autobusnim prtljažnicima s dvostrukim dnom u kojem se kriju sva blaga ovog svijeta, od rakije za naše napaćene radnike na njemačkim bauštelama, a u povratku videorekorderima za radničku klasu u domovini, koji se u ratu od ružnog šoferskog pačeta pretvorio u zapanjujuće lijepog labuda s generalskim epoletama, Ljubo Ćesić Rojs ne spava danima, otkad je na promociji knjige generala Ademija otkrio senzacionalnu istinu da je general Stipetić bio nitko i ništa i da nikakvu Petrinju on nije oslobodio te da bi se pola krajiške vojske predalo bilo kome, pa i Mari Stramputovoj iz Studenih Vrila. I zbilja, naš reporter s terena pronašao je Maru Stranputovu baš dok je zalijevala cvijeće ispred kuće u Studenim Vrilima. Mara je potvrdila da je zbilja mogla nagovoriti Čedu Bulata i cijeli korpus na predaju i da je Stipetić tu bio samo statist. "Mogla san ja i to, a znala bi još bolje upravit i zamračenim milijunima iz 66. pukovnije…" Tu se u razgovor uključio labud Roli rekavši: "Muči, Mare, života ti, to sad nije tema. Ko je jamio, jamio je!"

Ponedjeljak

30. 6. 2025.

Neobičan prosvjed ispred zgrade PU zagrebačke, kamo su na skejtovima, biciklima i koturaljkama došli Senf, Kanaet i Dolenec s članovima sekte i Celakoskim, koji je stajao sa strane i mudro šutio. Došli su protestirati i tražiti puštanje iz pritvora Marokanca koji je sasvim malo udario šakom u glavu policajku i onda joj glavom malo oštetio zid Autobusnog kolodvora, jer ga je ta glupa rasistica u uniformi zatražila dokumente. "Zakaj je, pored toliko putnika na kolodvoru, izdvojila baš tog dečka? Da nije možda zato kaj je tamnije boje kože? Zar se nije upitala kako će se to odraziti na njega, koji se boji uniforme, jer je protjeran iz par država EU? Recimo rasizmu u redovima policije odlučno NE!", uzviknuo je Senf i sjeo na pod, kao nekada u Varšavskoj. Tu će sjediti dok ne pritvore policajku zbog rasizma i dok Marokanca ne puste van.

Utorak

1. 7. 2025.

Bizaran događaj na Kajzerici, na kojoj se punom parom radi na pripremama za najljepši spektakl koji je hrvatski narod doživio u svojoj povijesti. Jutros su građani prijavili da na jednoj od glavnih cesta kroz kvart nije moguć prolazak jer je netko prepriječio put balvanima! Policija je došla na očevid, a onda je nastala drama jer je netko iznad njihovih glava ispucao rafal iz kalašnjikova. Uskoro su došle specijalne policijske snage i utvrdile da iza balvana s automatskim oružjem leži čovjek koji im se predstavio kao Jovo. Kada su ga pitali zašto je napravio barikadu i zašto puca, odgovorio im je da dolaze ustaše i da proglašava SAO Kajzericu. Uslijedila je ograničena vojno-redarstvena akcija i već oko podne Jovina supruga Radojka okončala je dramu i naredila mužu da ide doma: "Jovo, skuvala san ti paštašutu", viknula je Rada, nakon čega je Jovo istrčao iz zaklona i potrčao joj u zagrljaj. Međutim, policajci su bili brži. Razoružali su ga i poslali malo u Vrapče na promatranje. Rada je na kraju njih pozvala na paštašutu i objasnila im da je Jovo dobar čovjek, osim kad popije.

Srijeda

2. 7. 2025.

Došlo je i naših pet minuta! Kada je dolazio drug Tito, u pritvor su preventivno spremali naše, sada ćemo mi njih, kada dolazi naš Marko. Nakon jučerašnje Jovine ludorije policija je podignula stupanj pripravnosti na najviši razinu. Krenule su racije po cijelom Zagrebu. Policijski agenti priveli su jutros poznatu komunističku agitatoricu Katu Peović dok je lijepila letke protiv Marka po centru grada. Vili Matula, koji se zalaže za povratak imena trga crvenog veleubojice Tita, uhićen je nakon predstave u Gavelli i spremljen u podrum u Petrinjskoj, gdje ga je cijelu noć ispitivao osobno Igor Peternel. Zanimljivo, agenti su uhitili i zloglasnog Pupija, ali su ga pustili nakon intervencije sa samog vrha. "Pupiju ne pakovati", poručio je sam Plenki, nakon čega je Pupi pušten.

Četvrtak

3. 7. 2025.

Hipodrom je cijeli da bio blokiran specijalnim snagama hrvatske policije! Građanima se preko megafona poručivalo da ne izlaze iz kuća i da pričekaju kraj drame koja je počela jutros tijekom svečanog postrojavanja počasne bojne zdravstvenog osoblja koje će se brinuti o zdravlju posjetitelja velekoncerta. Zapovjednici prve satnije medicinskih sestara, višoj sestri Fulgenciji nešto je bilo sumnjivo dok je provjeravala razinu borbenog morala pripadnica postrojbe jer joj je jedna nekako odskakala. Naime, sve su bile izrazito mlade cure, a ova je bila u ozbiljnoj dobi. Provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o V. A. (101) iz Splita, bolničarki koja je osobno sanirala ruku jugoslavenskog satrapa Tita nakon ranjavanja. Kada je shvatila da je otkrivena, V. A. je otkopčala bijelu kutu i otkrila eksploziv kojim se htjela raznijeti nasred pozornice tijekom izvođenja "Čavoglava". Nakon dugog nagovaranja predala se pred očima ATJ Lučko. Drama je konačno gotova. Atentat na Marka je spriječen.

Petak

4. 7. 2025.

Gotovo je! Pobijedili smo! Senfova obrana probijena je kao plitak potok, hrvatske snage u ovom trenutku još prelaze Savu na Trnju, točno na mjestu na kojem je okupatorska Titova armija ušla u Zagreb. Naši momci preplavili su ulice Zagreba. Cvjetnim i Bogovićevom ori se pjesma u slavu narodnih heroja Jure i Bobana, dok Senf i crvena banda u panici bježe u pravcu Zidanog mosta, Maribora i Dravograda u pravcu Austrije, gdje će se predati u ruke britanskih LGBT snaga. Zagreb je naš!