Gordon Ramsay rekao nešto od čega se Dalmatincima diže kosa na glavi, u raspravu se uključile i ambasade

Američki pisac i profesor koji živi u Hrvatskoj Cody McClaine Brown zapalio je Twitter nakon što je na šaljivi način kritizirao poznatog kuhara Gordona Ramsaya, a u raspravu su se uključile i irska i britanska ambasada.

- Gordan Ramsay je Jadransko more nazvao 'vodom' i skoro smo morali promijeniti program, napisao je 'hrvatski zet' o kojem smo već pisali.

Gordan Ramsey referred to the Adriatic as "the water" and we almost had to change the channel.