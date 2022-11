Golf, Audi ili Astra za nekoliko tisuća kuna: Prodaju se vozila u vlasništvu države, provjerite ponudu

Javna dražba rabljenih državnih vozila održat će se 26. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u dvorana Brijuni (Južni ulaz – prvi kat) s početkom u ­­9 sati. Sva vozila, a ima ih više od 100 građani mogu pregledati 24. i 25. studenoga od 09.00 do 13.00 sati, na lokaciji Nikole Kramarića 1, Velika Mlaka.

Među rabljenim vozilima možete pronaći VW Golf V 1.9 TDI, godina proizvodnje 2006, a početna cijena je 4.600 kuna, zatim tu je i Audi A6 3.0 TDI Q, 2007 godina, s početnom cijenom od 8000 kuna. VW Passat 1.9 TDI iz 2002. godine, a početna cijena mu je 3400 kuna. Što se tiče prodaje Passata na dražbi ih je veći broj.

Golf petica iz 2006. prodaje se po početnoj cijeni od 2400 kuna. Nadalje Fiat Stilo 1.9 JTD, također 2006. u ponudi je po početnoj cijeni 2.400 kuna. Opel Astra 1.6 CDTI iz 2015. prodaje se za početnu cijenu od 18.400 kuna. U ponudi su i brojna druga rabljena vozila među kojima su i radni strojevi, traktori...

Inače, pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene za svako vozilo odnosno minimalno 500 kuna (66,36€). Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina. Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn (26,54€).

Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine. Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 radna dana (a najkasnije do 30.11.2022.) uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine. Uplate za izlicitirana vozila će se moći uplatiti na lokaciji Autoservis Cepelin, Velikopoljska ulica 2a, od ponedjeljka 28.11.2022. do srijede 30.11.2022. u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Bitno je napomenuti da su vozila neispitana, moguće neispravna ili nekompletna te da prodavatelj ne jamči za ispravnost kilometraže na vozilima, a prodaja vozila se provodi po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. Ako se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 7 dana nakon licitacije, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn (6,36€) za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, a sva vozila za koje je uplaćena jamčevina su prodana, vrši se isključivo odmah nakon Javne dražbe. Osobe koje su uplatile virmanom povrat sredstava obavit će se u roku 10 dana uz dostavu broja računa uplatitelja.

Za više informacija o vozilima i javnoj dražbi možete pogledati na ovom linku.

