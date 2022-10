Godina nevolja: Postbrexitovska stvarnost Velike Britanije postaje sve nepovoljnija

Analize britanskoga gospodarstva i vanjske politike pokazat će s vremenom koliko je Brexit naštetio "globalnoj Britaniji" i dodao štete na prijašnje loše državne politike. No, procjenu posljedica procesa kao što je Brexit otežat će preklapanje s učincima pandemije, rasta cijena energije i inflacije. Još od 2007. podaci Ureda za nacionalnu statistiku ukazivali su na pad produktivnosti za 20%, a 2014. dosegnuta je najveća razlika u odnosu na zemlje G7. Engleska banka upozoravala je da će Brexit dovesti do inflacije i rasta kamata (FT, 2017.).



Ipak, međunarodna trgovina je sektor čiji podaci prvi počinju ukazivati na ekonomska kretanja. U razdoblju u kojem je globalna trgovina porasla za 20% u odnosu na razdoblje prije pandemije, porast britanske trgovine jedva je mjerljiv (J. Bloom/New European, 13. 8.). Istodobno, otvorenost britanskog tržišta pala je četiri puta više nego francuskog (Stagnation nation, Economy 2030, 7. 2022.). Nacionalni statistički podaci u veljači su pokazali da je, u odnosu na 2018., utjecaj pandemije i izlaska iz zajedničkog tržišta uzrokovao pad izvoza 12% (20 milijardi funti), a uvoza 17% (45 milijardi funti). Podaci Eurostata iz lipnja slično su pokazali da je Brexit prošle godine doveo do pada izvoza u EU za 14%. U ekonomskim analizama iznose se podaci da je izvoz u EU pao više od 35%, a uvoz 40%. Pritom trgovina sa zemljama izvan EU nije kompenzirala takva kretanja pa je ukupan izvoz pao 7,9%, a uvoz 14,2% (OxREP, 38/1, 2022.). Posljedično, broj britanskih izvoznika u EU pao je 33% (HMRC).