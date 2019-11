Svjetska su prijestolnica samoubojstava, a građani dobrovoljno odlaze na 'lažne pogrebe'

Danas dobrovoljno odlazim umrijeti, i ovo su moji posljednji sati na zemlji – riječi su koje je praktički sa smiješkom u proteklih sedam-osam godina izgovorilo čak 25 tisuća Južnokoreanaca koji su dobrovoljno odlučili sudjelovati u nečemu što su u toj azijskoj zemlji prozvali “lažnim pogrebima”.

Riječ je o svojevrsnom pokretu koji je ondje nastao 2012. godine, a u sklopu kojeg “lažni pokojnici” prolaze cijeli ritual unutar kojeg, metaforički, umiru i ponovno se rađaju. Cilj cijelog rituala, kroz koji dnevno prođe desetak Južnokoreanaca, najkraće rečeno je - ljudima vratiti volju za životom.

Naime, Južna Koreja je poznata kao “svjetska prijestolnica samoubojstava” budući da si u toj zemlji dnevno život oduzmu čak 43 osobe. Također, unatoč jako dobrom ekonomskom standardu stanovnici te zemlje su poznati i kao najnesretniji ljudi u Aziji, a Južna Koreja jedna je od najnesretnijih nacija na svijetu.

Ljudi koji se prijave na lažne pogrebe prolaze kroz cijeli ritual. Najprije odijevaju pogrebnu odjeću koja izgleda poput bijelog kimona, zatim slušaju predavanje o tome što je to lažni pogreb i kako će im to pomoći u životu, a potom moraju napisati oproštajno pismo. Dok to čine, oko 90 posto sudionika se rasplače jer se prisjećaju svih životnih trenutaka, dobrih, loših i onih koje su inače iz bilo kojeg razloga zatomili jer je poanta cijelog tog dana i rituala da se ponašaju kao da im je to doista posljednji dan u životu.

Nakon toga noseći zapaljenu svijeću na tacni hodaju kroz grad i šumu do groblja gdje čitaju kratke isječke iz svojih oproštajnih pisama i zatim skidaju obuću i ulaze u lijes. U lijesu im, kao što je to i inače običaj, zavežu ruke i zatim na njega stavljaju poklopac koji zakuju čavlima. Unutar lijesa, koji ima jednu malu rupu kroz koju ulazi zrak, provode između deset i trideset minuta, nakon čega se miče poklopac i ljudi izlaze van.

– Nisam baš sigurna da se osjećam kao da sam se ponovno rodila, ali više ne osjećam tjeskobu koja me pratila proteklih mjeseci. Spoznala sam da sam često druge gledala kao konkurenciju, a premalo sam pažnje posvećivala sebi i svojim postupcima. U svakom slučaju, nakon što sam ovo prošla osjećam se kao da sam dobila novu šansu – riječi su kojima je Južnokoreanka Yeo-jin opisala iskustvo lažnog pogreba.