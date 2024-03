Glorija Nedić Korte iz Frankfurta: Bila je to jedna posebna noć, hvala svima koji su glasali za mene

- Bila je to jedna predivna, posebna noć. Upoznala sam neke zanimljive ljude, osjećala sam se ponosno i počašćeno nagradom, rekla je Glorija Nedić Korte, mlada modna dizajnerica iz Frankfurta nakon što joj je u prestižnoj Kongresnoj dvorani u Bad Homburgu, pred više od četiri stotine uzvanika, uručena nagrada Večernjakova domovnica 2024.

Iako je jako mlada, njezin siguran stav i raskošna haljina koju je sama kreirala za svečanu dodjelu nagrada Večernjakova domovnica, osigurali su joj da privuče pozornost, ali i da goste podsjeti da se nalaze u nekadašnjoj ljetnoj rezidenciji cara Wilhelma II. i carsko vrijeme u kojem su dame izgledale upravo kao tu večer Glorija Nedić Korte.

Glorija je rođena u Frankfurtu, gdje je pohađala osnovnu školu, te gimnaziju. Prošle godine je upisala Akademiju mode i dizajna u Wiesbadenu. Roditelji su joj podrijetlom iz Bosanske Posavine, otac je iz Grebnice, a majka iz Domaljevca. - Moja majka je u Frankfurt došla 1992. godine u jeku rata, a otac je zbog ljubavi došao za majkom 2001. godine, otkrila je Glorija.

Glorija je od malena voljela modu, a učiteljica umjetnosti je bila prva koja je primijetila njezine crteže. Predložila ju je za ZONTA stipendiju kojom se podržavaju talentirani učenici. Dobila je stipendiju te joj je to dalo vjetar u leđa. Najprije je dizajnirala i šivala kozmetičke torbice, a potom prešla na odjeću. - Od malena sam pratila modne časopise, kreirala svoje kreacije. Pomoću YouTube videa sam učila kako nešto sašiti. Uvijek sam bila sigurna da je modni dizajn moja budućnost, kaže Glorija.

Iako voli modu Vivienne Westwood i Mugler, a inspirira je Runway Fashion 90-ih godina, Glorija kaže, kako nema neki određeni modni uzor. - Kad vidim platno ono me inspirira i daje ideju za kreaciju, govori Glorija.

Najviše voli kreirati večernje haljine. - U njima se osjećam kao princeza, a željela bih da i drugi imaju upravo taj osjećaj kad nose moje kreacije, osjećaj da mogu postići sve što žele. Večernje haljine su najteže za kreirati jer zahtijevaju najviše rada, preciznosti i posebnog platna, ali ja uživam u tome. Volim kombinirati staro i moderno, govori Glorija.

Gloriji su roditelji najveća podrška u ostvarenju njezinih snova. - Moji roditelji su uvijek ponosni na mene i moj rad. Inače svim prijateljima i poznanicima pokazuju moje radove, htjeli oni to ili ne. Bili su jako emotivni kad su me vidjeli na pozornici kako mi se uručuje nagrada. Oni su moji najveći fanovi. Mama i baka su mi od pomoći u poslu, a tata mi je motivacija, jer se recimo uvijek ljuti, kad na neki događaj želim odjenuti nešto što sam kupila. On smatra kako je moja kreacija bolja i originalna, a originalnost je najbitnija, otkriva mlada djevojka.

No, nisu samo roditelji Glorijini veliki fanovi. Čini se kako ih ima prilično jer se jako puno ljudi, odnosno čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazina angažiralo u 18. po redu izboru za nagradu Večernjakova domovnica, kako bi baš Glorija osvojila prestižnu nagradu.

Od samog početka do kraja izbora nisu odustajali i ustrajno su glasovali za mladu i talentiranu dizajnericu iz Frankfurta koja s ponosom ističe svoje podrijetlo. - Hvala svima koji su glasali za mene, upravo su oni zaslužni da sam tu večer bila u Bad Homburgu. Cijela moja Posavina, familija i prijatelji su bili moja podrška sve to vrijeme i veliko im hvala na tome. To je priznanje koje će mi uvelike dalje pomoći u mojoj dizajnerskoj karijeri, rekla je Glorija Nedić Korte.

Gloriji je glavni cilj završiti fakultet, osamostaliti se i nastaviti s dizajnerskim radom. Do tada je, kaže, svi koji to žele mogu pratiti na društvenim mrežama gdje objavljuje svoje modne kreacije.

