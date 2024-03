Ljubinko Šipura iz Münchena: U životu samo prošao ono najgore što se jednom glazbeniku može dogoditi

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu, u petak, 8. ožujka, sa vremenskim odmakom uručena je " Večernjakova domovnica" Ljubinku Šipuri, hrvatskom glazbeniku iz bavarskog grada Traunreuta. Pjevaču koji je nagradu dobio u kategoriji „Glazba“ u 16. po redu izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu, ali spletom određenih okolnosti do sada nije primio, Večernjakovu domovnicu uručio je generalni konzul Vladimir Duvnjak .

- Iznimna mi je čast primiti ovu nagradu. Ona predstavlja krunu mog dosadašnjeg rada pogotovo ovdje u iseljeništvu. Imat će posebno mjesto u mom domu, ali i u mom srcu, rekao je Ljubinko Šipura , koji je nagradu dobio odlukom čitatelja Večernjeg lista i Fenix-magazin.de.

Šipura se prisjetio samog izbora koji je zbog tadašnje pandemije koronavirusa prvi put tekao online glasovanjem, a ne kako je to ranijih godina bilo, putem kupona u inozemnom izdanju Večernjeg lista.

- To online glasovanje je za mene bila odlična prilika jer su glasovali i naši ljudi u iseljeništvu, ali su po prvi put mogli glasovati iu Hrvatskoj i BiH. Glasovali su brojni moji Kotorvarošani. Cijela općina u Dobretićima glasovala je jer je načelnik na službenoj stranici općine pozvao stanovnike neka glasuju za mene. Isto je učinio i ravnatelj škole u Dobretićima pa su se svi aktivirali. Hvala im na tome od srca, ali i hvala svima onima koji su u to vrijeme svoj glas dali meni, rekao je Ljubinko Šipura.

Ljubinko Šipura je rođen i odrastao u Kotor Varošu gdje je pohađao Glazbenu školu. Godine 1988. dolazi kod roditelja u Njemačku gdje se nastavlja baviti glazbom. S napunjenih 18 godina u Njemačkoj se počinje profesionalno baviti pjevanjem. Svoj prvi album "Kotor Varoš" izdao je 1992. godine, a prodan je u čak 40 tisuća primjeraka. Bilo je to početkom devedesetih iu to vrijeme takav uspjeh je postizao pjevač u iseljeništvu. Taj album mu je otvorio brojna vrata i osigurao mnoge gaže.

Godine 1996. završio je za producenta i tehničara na SAE institutu u Münchenu . Iako se u to vrijeme u medijima o njemu nije puno pisalo, uspio je zadržati status pjevača kojeg publika traži i čije pjesme slušaju. Poznati glazbenik imao je i iznimno težak period u životu. Bilo je do 1998. godine kada je doživio potpuni gubitak sluha.

- Bilo je to teško vrijeme. Zamislite što znači gubitak sluha za jednog glazbenika. Uz gubitak glasa, gubitak sluha je ono najgore što se glazbeniku može dogoditi. U jednom trenutku mi je pozlilo, a potom sam izgubio sluh. U bolnici sam proveo dva tjedna, a oporavak je trajao mjesecima. Liječnici su rekli kako se to dogodilo zbog prevelikog stresa. U to vrijeme sam prolazio težak period, nisam dobro ni spavao i sve je rezultiralo gubitkom sluha. Nevjerojatno što sve stres može učiniti ljudskom tijelu. S godinama se sluh vratio na jedno uho, a na drugo uho do danas dobro ne čujem, otkriva Ljubinko Šipura.

Ne, teško je vrijeme prebrodio, a danas u Njemačkoj i dalje snima pjesme, nastupa na koncertima, hrvatskim proslavama…Do sada je izdao 56 pjesama na 5 albuma i 4 singla, surađuje s brojnim glazbenicima, a kao jednu od dražih suradnji u svojoj karijeri izdvaja suradnju s nekadašnjim bosanskohercegovačkim pjevačem Vinkom Brnadom koji je preminuo prije četiri godine.