Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Saznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
ALEKSANDRA GRDIĆ
FOTO Zbog provokativnog stila prozvali su je hrvatskom seks-bombom, a onda je napravila zaokret i povukla se
18
BEZ ZADRŠKE
VIDEO Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'
Nevjerojatni uspjeh
Hrvatski startup postaje globalna priča, a sve zahvaljujući jednom neočekivanom savezniku
Apsolutni favoriti