Gledajte '240 sekundi' 24sata: Poništenje natječaja zbog Beroša?

TERETE JE ZA TEŠKO UBOJSTVO

Sud potvrdio optužnici protiv majke koja je s kćeri u naručju ušla u Savu

No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena