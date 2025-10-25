Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ovo je jelovnik za vojni rok! Četiri obroka dnevno

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
128
Nema drugog koncerta
Analitičari o izjavi Tomaševića o Thompsonu: Ponaša se kao komesar, ali je dosljedan svojim vrijednostima
NJEZIN NAJVAŽNIJI MUŠKARAC
FOTO Emotivna Severina na koncertu u rodnom gradu: Nakon 12 godina borbe moj sin živi sa mnom
U GAVELLI
FOTO Brojna poznata lica na premijeri 'Sigurne kuće': Bračni par Kekin, Dikan, Šerbedžija...
Kvalitetan tretman