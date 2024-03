'Glasači mogu birati hoće li prodati Hrvatsku za cent ili izabrati za našu koaliciju'

Službeno se raspustio Sabor, no još i dalje ne znamo konačan datum izbora. Na nadolazećim izborima Hrvatski suverenisti i Most najavili su koaliciju. O njihovom premijerskom kandidatu i aktualnim političkim zbivanjima za Večernji TV komentirala je zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović.

Vučemilović je izjavila kako je današnju akciju PDD očekivala i ranije, s obzirom da smo upoznati s svim aferama kojima je epilog i dalje nepoznat. "Današnja akcija uskoka u PDD Vukovar, nije me iznenadila. To je samo poruka svim glasačima za koga će glasati na nadolazećim izborima. S jedne strane imaju koaliciju Mosta i Hrvatskih suverenista, a s druge strane imaju Domovinski pokret koji podržava Vujnovca i prodali bi Hrvatsku za cent."

"Ja ću vas podsjetiti što je izjavio Ivan Penava jednom prigodom da je napad na Pavu novca i na PPD napad na Vukovar, pazite Vukovar, grad, heroj i Hrvatsku. Znači ovo za njih je Hrvatska. Koliko mogu uzet koliko mogu sebi priskrbiti i koliko ja tu mogu nešto za sebe napraviti i poboljšati svoj konto na računu. To je Hrvatska za cent, to im je slogan."

Zastupnica Hrvatskih suverenista najavila je kako sutra izlaze s imenom i prezimenom svog premijerskog kandidata te dodala kako će to biti "ugodno osvježenje na našoj sceni".

U koalciju Mosta i Hrvatskih suverenista pozvana je Karolina Vidović Krišto, no ipak je odlučila ne upustit se u kolaciju. "Meni je iskreno žao što do suradnje nije došlo kao problem. To je odluka gospođe Vidović Krišto i ja tu odluku poštujem. Znači, svi mi na političkoj sceni svi akteri pokušavaju naći neku kombinaciju za koju oni misle da će biti prihvatljiva njihovim biračima."

U medijima me Vučemilović poznata po svojoj oštroj politici o surogat majkama. Te je danas u Večernjem TV upitana što dalje s tim problemom djece koja žive u Hrvatskoj, posvojena su, a i dalje ih s ene može upisati u maticu. "Što se tiče zakona o surogat majkama, to se i dalje treba detaljno obraditi. I dalje je ostala niša koja s može protumačiti na dva različita načina, a to nije dobro. Jedino rješenje je kako je rekao Papa - da se surogatstvo na globalnoj razini zabrani. Žena koja rodi dijete, ona mu je majka, kazala je Vučemilović

VIDEO: Zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić: 'Izbore se možda stavi usred tjedna da Milanović bude heroj ulice i pokloni narodu jedan neradni dan'