PRO PR KONFERENCIJA

Svjetski stručnjaci dolaze na PRO PR konferenciju

VL
Autor
Promo
09.01.2026.
u 14:25

Međunarodna PRO PR konferencija vodeća je konferencija u području odnosa s javnošću u jugoistočnoj Europi. Od ove godine konferenciju certificira Chartered Institute of Public Relations (CIPR), najstarija i najuglednija svjetska organizacija za odnose s javnošću, čime PRO PR konferencija postaje prva konferencija u ovom dijelu jugoistočne Europe certificirana za CIPR Chapter program. CIPR je međunarodno udruženje osnovano 1948. godine sa sjedištem u Londonu.

Na konferenciju dolaze predsjednica CIPR-a Farzana Baduel, kao i Sukhjit Singh Grewal, Director of Commercial Operations and Membership, koji će dodatno obrazložiti ovu odluku o bodovanju zbog kvalitete programa.

Na konferenciji koja će se održati 26., 27. i 28. ožujka u hotelu Hilton Podgorica, svoja će izlaganja imati ukupno 40 stručnjaka za odnose s javnošću i predstavnika medija. Govornici dolaze iz regije, ali i iz Njemačke, Italije, Turske, Francuske, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Indije. Sve to rezultat je kvalitete programa koji ovogodišnja PRO PR konferencija nudi svojim sudionicima.

„Svake godine za mene predstavlja poseban izazov programski osmisliti sadržaj u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Ovogodišnja PRO PR konferencija, kao i prethodnih godina, okupit će lidere industrije ne samo iz regije, već i iz cijelog svijeta. Ponosan sam što dosljedno slijedim misiju povezivanja struke odnosa s javnošću. Prva PRO PR konferencija održana je u Herceg Novom u Crnoj Gori, a ove se godine ponovno vraća, ovoga puta u Podgoricu. Konferencija je jedinstvena prilika za sve koji žele prepoznati potencijale umrežavanja i otvaranja novih poslovnih mogućnosti u području komunikacijskog menadžmenta. Oni koji to traže znaju da je PRO PR pravo mjesto za to“, izjavio je utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora PRO PR konferencije, Danijel Koletić.

U sklopu konferencije i ove će godine priznanje PRO PR Globe People Achievement Awards biti dodijeljeno ukupno 24 pojedinca.

