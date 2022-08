Generali i ratni izvjestitelji osuli 'paljbu' po Putinu, on može učiniti jedan potez, ali još nije

Wall Street Journal objavio je detaljnu analizu ruske invazije na Ukrajinu, ali iz pozicije Ruske Federacije. Sudeći po zaključcima analize ruski predsjednik Vladimir Putin ima razloga za zabrinutost jer ruski nacionalisti i proratni blogeri za krive korake ruske vojske u rat u Ukrajini krive Kremlj te tako nude protutežu narativu o invaziji koju javnosti na znanje daju vladajući na čelu s Putinom.

Dakle, kritičari ne osporavaju opravdanost "specijalne operacije" u Ukrajini, već štoviše tvrde kako operacija nije izvedena dobro za što krive upravo Vladu na čelu s Putinom ponajviše za lošu pripremljenost vojske uoči rata, visok broj poginulih ruskih vojnika te spor napredak na terenu.

- Dok Kremlj, po običaju, prtlja i odugovlači, naši uvaženi ukrajinski kolege uništavaju sve što vide i mogu dotaknuti - napisao na komunikacijskoj platformi Telegram ekstremni desničar Igor Girkin nakon što je Ukrajina pomoću američkog oružja u srpnju napala ruske mete.

- Očito je da ruska vojna strategija nije uspješna - kazao je Girkin.

Girkin, nekadašnji zapovjednik proruskih separatista koji su 2014. godine poželjeli istočnu ukrajinsku regiju Donbas pripojiti Rusiji, među najglasnijim je kritičarima ruskog učinka na bojišnicima u Ukrajini.

Kritičara je svakim danom sve više

Analitičari kažu da bi Girkin i njemu slični kritičari Kremlja koji od Rusije traže da agresivnije napadne Ukrajinu mogli postaviti temelje za uvođenje novačenja, poteza koji Putin za sada nije povukao.

- Ti komentatori govore da ruska vlada ne radi dovoljno. Ako se Putin odluči pojačati ruske vojne napore, oni će to podržati, oni bi bili sretni kada bi se to dogodilo. U tom smislu, mogli bi biti korisni. Putinu je vjerojatno jasno da su počinjene greške koje se ne mogu negirati. Mora postojati mjesto na kojem se o tome može govoriti. Dobro je sve dok se kritike upućuju vojnim liderima, a ne političarima - rekao je Rob Lee, viši istraživač u Institutu za istraživanje vanjske politike u američkom gradu Philadelphiji.

Za razliku od Kremlja, koji tvrdi da "specijalna vojna operacija" u Ukrajini ide prema planu, proratni kritičari otvoreno govore da rat u Ukrajini, ne nikakva specijalna operacija, nikako ne ide prema planu. Pored toga, znaju i ismijavati nejasan jezik kojim se koristi Ministarstvo obrane Ruske Federacije. Nakon niza velikih eksplozija koje su ranije u kolovozu potresle rusku zračnu bazu Saki na poluotoku Krimu, Ministarstvo obrane Rusije ustvrdilo je da je eksplodirala municija koja se čuvala u bazi. Ministarstvo je reklo i da u eksploziji nije uništen ni jedan zrakoplov te da nitko nije ozlijeđen.

- Ako je ovo bio požar, onda je to bio jako sramotan požar. Šalu na stranu, kladim se da se radi o napadu krstarećim raketama - napisao je ruski ratni izvjestitelj Roman Saponkov.

Popularni Telegram kanal Vojni izvjestitelj objavio je fotografiju uništenog zrakoplova u bazi Saki te pisao o poginulima i ozlijeđenima u eksplozijama. Vojni je izvjestitelj naveo da je te informacije dobio od lokalnih dužnosnika. Kasnije su i satelitske snimke pokazale da su brojni zrakoplovi uništeni u eksplozijama u Sakiju. Ministarstvo obrane Velike Britanije reklo je da je Rusija u eksplozijama ostala bez osam borbenih zrakoplova, ali da se ne zna točan uzrok eksplozija.

Platforma Telegram jedan je od tek nekoliko izvora informacija kojemu Rusi mogu lako pristupiti, a koji nudi različita mišljenja o ratu u Ukrajini.

Iskusni ruski zapovjednik u Donbasu Aleksandar Hodakovski ranije je u kolovozu na Telegramu napisao da je u dva dana borbi na otvorenom izgubio pet boraca te da ih još sedam ozlijeđeno.

- U smislu ubijenih, toliko ih nisam izgubio u tri mjeseca borbi za (ukrajinski grad Mariupolj) - dodao je Hodakovski. Tu je njegovu objavu vidjelo više od dva milijuna osoba.

Hodakovski je rekao da je Rusija za sada u zamjenu za velik broj poginulih vojnika dobila relativno skromne dobitke. On za taj neuspjeh krivi vojno vodstvo i način na koji se donose odluke te brzinu kojom se trupama dostavlja potrebno oružje. WSJ nije mogao doći do Hodakovskog kako bi za njega komentirao svoje izjave.

Kritike koje su Kremlju uputili proratni i proruski komentatori u srpnju su se dodatno intenzivirale, i to zato što je ruska ofenziva u Donbas značajno usporila. Proratne komentatore šokirala je činjenica da su Ukrajinci ruske snage i položaje počeli napadati američkim raketnim sustavima HIMARS i drugim preciznim oružje.

- Zapadni su nas artiljerijski sustav iznenadili svojim dometom, preciznošću i raznovrsnošću municije - napisao je 2. kolovoza na Telegramu dopisnik ruskih državnih televizijskih postala Aleksandr Sladkov koji na toj platformi ima 900 tisuća pratitelja. Sladkov svoje izjave nije htio komentirati za WSJ.

Girkin se nametnuo kao najoštriji kritičar Kremlja, kojemu zamjera što nije na adekvatan način podupro njegovu inicijativu da se ta regija 2014. odvoji od Ukrajine. Girkin je nakon što su Ukrajinci raketnim bacačima HIMARS napali Ruse ustvrdio da bi trebalo oštro kazniti rusko vojno vodstvo, uključujući i ministra obrane Sergeja Šojgua.

Girkin povezan s padom zrakoplova u kojem je poginulo gotovo 300 osoba

- Da sam ja na Putinovom mjestu, vjerojatno se ne bi izvukli samo s izlaskom pred streljački vod - rekao je Girkin prošlog mjeseca u videu koji je objavio na svom Telegram kanalu. Girkin je kritizirao čak i samog Putina, što se tijekom godina pokazalo kao ne baš mudar potez. Girkin je rekao da ne može šutjeti jer želi Rusiji pomoći da ostvari svoje ciljeve.

Nizozemski je sud Girkina i još tri osobe povezao s rušenjem zrakoplova MH17 avioprijevoznika Malaysia Airlinesa i ubojstvom 298 osoba koje su se u njemu u tom trenutku nalazile. On te optužbe odbacuje.

Girkin je bivši rezervist Savezne sigurnosne službe Ruske Federacije koji gaji monarhističke i imperijalističke stavove, vodi rusku nacionalističku organizaciju Pokret nove Rusije koja zagovara širenje Federacije na Donbas i druga područja kako bi se ujedinio ruski narod. Njegov Telegram kanal trenutno broji 430 tisuća sljedbenika. Prije rata ih je imao 15 tisuća.

Vojni blogeri daju priliku i borcima s prvih linija da se požale na stanje u vojsci i odluke svojih nadređenih. Blog Rybar (Рыбарь) 15. je kolovoza na svom Telegram kanalu objavio pismo za koje je rekao da im je poslao ruski vojnik koji se bori u Ukrajini. Vojnik se u njemu požali da se nema pristup modernoj opremi te da većina jedinica na raspolaganju ima samo stara oklopna vozila koja se često kvare i nisu jako kvalitetna.

Analitičari kažu da su jedine kritike koje ruska vlada naočigled tolerira one koje joj upućuje uski krug proratnih blogera. Iako je u Rusiji nedavno izglasan zakon koji brani kritiziranje ruske vojske, Girkin i njemu slični nikada nisu cenzurirani na temelju odrednica iz tog zakona. Istovremenu, Putinova je vlada kazneno gonila tisuće drugih koji su kritizirali rat.

