Gaf u Otvorenom: Kandidati za gradonačelnika Splita se raspravljali, a u pozadini fotografija drugog grada

Bitka za Split ulazi u završnicu. U srijedu u HRT-ovoj emisiji sučelili su se kandidati za gradonačelnika - Ivica Puljak (Centar), Zoran Đogaš (HDZ, HSS), Željko Kerum (HGS), Davor Matijević (SDP, HSU), Josip Markotić (Most) i Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju). Pročitajte OVDJE cijelo sučeljavanje kadidata za novog gradonačelnika/icu Splita.

Gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković primijetila je jednu zanimljivu sitnicu koju nisu primijetili ni kandidati za gradonačelnika grada pod Marjanom. U pozadini iza voditelja stajala je fotografija Supetra na Braču, a ne Splita, što je otkrila i na svom Facebooku.

- Sučeljavanje kandidata za izbore u Splitu sa kandidatima iz Splita sa pozadinom iz Supetra - navela je uz fotografiju iz emisije.

Borba za čelno mjesto u gradu

Ivica Puljak se osvrnuo na kampanju u emisiji Otvoreno te komentirao navode da se na izbore ide zbog njegove lojalnosti Bojanu Ivoševiću. Ponovio je kako su na udaru jer su 'zavrnili špine' i stali na kraj koruptivnoj kriminalnoj hobotnici, za što velikih zasluga ima i Ivošević.



- Meni je drago što je kampanja na kraju. Ovo je bila najprljavija kampanja u splitskoj, ali i hrvatskoj politici, kazao je Puljak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Kazao je kako je frapiran količinom napada na njega i njegove suradnike. Oni su bili ispod svake civilizacijske razine, a najstrašnije je to što se u sve to uključilo, kako kaže - kriminalno podzemlje.



- Izbori su po svima bili apsolutno nepotrebni, smatra Zoran Đogaš. Kazao je kako je Puljak u Gradskom vijeću imao ugodnu situaciju. Međutim, dodao je - sada on ima šansu da uđe u Banovinu i pokaže kako se može vladati pristojno i na civiliziran način uz pristojno komuniciranje i uvažavanje svih u Vijeću.



Željko Kerum smatra kako će omjer snaga u Gradskom vijeću neće značajno promijeniti i da su izbori bili nepotrebni. Misli da "koalicija koja je bila na vlasti sada stvara koaliciju". Tko će dobiti više mandata, smatra Kerum - ovisi o izlaznosti. A utrka za gradonačelnika, dodaje - ovisi o tome koliko će HDZ-ovaca izaći na izbore i hoće li glasati za njega ili za Đogaša.



- Izbori nisu bili potrebni budući je 99 posto točaka na Gradskome vijeću prolazilo, ali obzirom da su se dogodili - iz toga treba izvući maksimum, smatra i Davor Matijević. Kazao je da se bivši gradonačelnik predstavljao kao dio ljevice, a u proračunu nije bilo novaca za prijevoz slijepih osoba, za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, medicinski potpomognutu oplodnju itd...



- Jedno od naviše gorućih pitanja u Splitu je pitanje gospodarenja otpadom. Karepovac može trajati još najviše dvije godine i stupanj odvajanja otpadom mora se povećati. Dobilo bi se na vremenu za gradnju sortirnice i kompostane te kako bi se počelo građanima naplaćivati po količini otpada, a one koji ga ne odvajaju - sankcionirati, kazala je Kristina Vidan.

VIDEO: Ministar vanjskih poslova Irana Hossein Amir-Abdollahian: Spremni smo pomoći Hrvatskoj u povratku naftnih polja u Siriji