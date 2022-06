Puljak: ovo je bila najprljavija kampanja, a Hajduk će biti prvak dogodine

Bitka za Split ulazi u završnicu stoga su se na HRT-u sučelili kandidati za gradonačelnika - Ivica Puljak (Centar), Zoran Đogaš (HDZ, HSS), Željko Kerum (HGS), Davor Matijević (SDP, HSU), Josip Markotić (Most) i Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju).

Zašto izbori?



Komentirajući navode da se na izbore ide zbog njegove lojalnosti Bojanu Ivoševiću Ivica Puljak se osvrnuo na kampanju. Ponovio je kako su na udaru jer su 'zavrnili špine' i stali na kraj koruptivnoj kriminalnoj hobotnici, za što velikih zasluga ima i Ivošević.



- Meni je drago što je kampanja na kraju. Ovo je bila najprljavija kampanja u splitskoj, ali i hrvatskoj politici, kazao je Puljak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Kazao je kako je frapiran količinom napada na njega i njegove suradnike. Oni su bili ispod svake civilizacijske razine, a najstrašnije je to što se u sve to uključilo, kako kaže - kriminalno podzemlje.



- Izbori su po svima bili apsolutno nepotrebni, smatra Zoran Đogaš. Kazao je kako je Puljak u Gradskom vijeću imao ugodnu situaciju. Međutim, dodao je - sada on ima šansu da uđe u Banovinu i pokaže kako se može vladati pristojno i na civiliziran način uz pristojno komuniciranje i uvažavanje svih u Vijeću.



Željko Kerum smatra kako će omjer snaga u Gradskom vijeću neće značajno promijeniti i da su izbori bili nepotrebni. Misli da "koalicija koja je bila na vlasti sada stvara koaliciju". Tko će dobiti više mandata, smatra Kerum - ovisi o izlaznosti. A utrka za gradonačelnika, dodaje - ovisi o tome koliko će HDZ-ovaca izaći na izbore i hoće li glasati za njega ili za Đogaša.



- Izbori nisu bili potrebni budući je 99 posto točaka na Gradskome vijeću prolazilo, ali obzirom da su se dogodili - iz toga treba izvući maksimum, smatra i Davor Matijević. Kazao je da se bivši gradonačelnik predstavljao kao dio ljevice, a u proračunu nije bilo novaca za prijevoz slijepih osoba, za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, medicinski potpomognutu oplodnju itd...



- Jedno od naviše gorućih pitanja u Splitu je pitanje gospodarenja otpadom. Karepovac može trajati još najviše dvije godine i stupanj odvajanja otpadom mora se povećati. Dobilo bi se na vremenu za gradnju sortirnice i kompostane te kako bi se počelo građanima naplaćivati po količini otpada, a one koji ga ne odvajaju - sankcionirati, kazala je Kristina Vidan.

Video - Zoran Đogaš komentirao izjavu Ivice Puljka

Josip Markotić smatra pak da je dobro što se izbori događaju. Rekao je da je HDZ da je na svakoj sjednici Gradskog vijeća - zazivao izbore a Mostovce optuživao da su žetončići. Smatra da je zbog afera u Splitu izgubljena godina dana.

S obzirom na visoke cijene kvadratnog metra, kako mlade obitelji mogu doći do krova nad glavom?



Puljak je rekao kako je to veliki problem kako mladim ljudima u Splitu pomoći da dođu do stambenih kvadrata.



- Mi smo željeli da mladi ljudi ostanu u Splitu, ali i privući druge mlade ljude. Tu smo osmislili neke od programa i nastavili neke od programa koje smo započeli. Jedan od najboljih programa za poticajnu stanogradnju koju ćemo mi pretvoriti u izgradnju stanova za dugoročni najam su stanovi na Korešnici gdje će se izgraditi 1145 stanova u sedam faza. Počeli bi graditi do kraja ovog mandata.



Đogaš je rekao da mu nije drago da su svi protukandidati rekli da će se potruditi osigurati svim ljudima u centru bolji život.



- Tamo se u ovakvim turističkim uvjetima neodrživim za turizam, gdje vlada kaos i puno je veći nego što je bio ikad prije s velikim brojem taksija i garaža.



Kerum je rekao kako se dosta mladih iselilo iz Splita, ali ih se dosta i vraća.



- Splitu treba novi kvart i to će biti na Stinicama, to je gradska zemlja većinom, ima i privatne. Oni žele raditi. Tamo treba izgraditi komercijalne stanove i stanove POS-a. POS-ovi stanovi se mogu napraviti za osamnaest mjeseci ako bude dobra organizacija i natječaj i za cijenu od 1200 eura.

Video - Željko Kerum zapjevao je Cocin hit

Matijević je rekao da je sumnjivo da u deset godina nijedan POS-ov stan nije izgrađen.



- Pitanje stambene politike je utjecaj građevinskog lobija. Grade se stanovi za 4,5 tisuća eura i namijenjeni su za apartmane. Koa gradski vijećnik predložio sam pet lokacija za POS-ove stanove, stanove za dugotrajni najam i treba voditi računa oko toga jer smo u 10 godina izgubili 10100 stanovnika. Najžalosnije je da si mlade obitelji iz Splita ne mogu priuštiti stanovanje u Splitu.



Vidan je rekla da grad mora bolje gospodariti svojim javnim površinama.



- Mora imati registar javnih površina i dati na upravljanje gradskim tvrtkama ili građanima za cvjetnjake i povrtnjake. To bi štitilo od nasrtaja investitora gdje u Splitu imamo situaciju u kvartu Kman gdje je zgrada izgrađena između dvije zgrade i potpuno upropastila život u tom području. Mi smo za stanove za dugoročni najam i mogu se napraviti u okviru gradskih projekata.



Markotić je rekao kako su od ranije se zalagali za izgradnju stanova za prodaju i za najam na Korešnici.



- HDZ je to blokirao jer tretiraju Split kao provincijsku kasabu. Vlada je 2018. obećala završavanje projekta na Korešnici i do danas nisu ništa napravili. Zahvaljujući Mostu ušao je amandman da se na Korešnici krene raditi.



Puljak se u replikama nadovezao kako su mladi prioritet, ali treba voditi računa i o starijim građanima i o njihovom stambenom pitanju.



- Tu imamo različite programe da se bolje integriraju u zajednicu te da se neki od ovih stanova može upotrijebiti za smještaj umirovljenika.



Đogaš je naglasio kako je za mladu obitelj važno zbrinjavanje njihove djece u vrtićima i domova za starije.



- Mi smo predvidjeli subvencije za smještaj u privatne domove za starije jer je za tim velika potražnja.



Kerum je odgovorio Markotiću kako nije kriv HDZ što se u deset godina nije napravio nijedan POS-ov stan, već je kriva nesposobna vlast.



- Prvi POS-ovi stanovi su bili 970 eura i ja sam potpisao ugovor s Čačićem i Berošom, kao privatni.



Vidan smatra da grad može sam riješiti ovaj problem tako da u okviru gradskih projekata gdje je predviđena gradska gradnja izgraditi čitava nova naselja od kojih bi 30 posto išli na prodaju, a od ostatka bi se moglo u najam.

O Hajduku



Puljak je na pitanje kad će Hajduk biti prvak države odgovorio-dogodine.



- Šteta što nisam bio gradonačelnik kad smo osvojili Kup. Sadašnji model upravljanja Hajdukom je dobar i treba ga nastaviti. Klub je ozdravio i u financijski je boljoj situaciji i politika njime ne upravlja. Loše je što je HDZ okupirao Hrvatski nogometni savez. Mi se nećemo miješati u rad Hajduka dok god je dobar, rekao je.



Đogaš je naglasio kako je romantično vezan za Hajduk.



- Kad sam imao 5 godina, odveli su me na utakmicu Hajduka, na istočnu tribinu. Bila je to utakmica Hajduk-Vardar 1:0. Te godine Hajduk je bio prvi. Sad već imamo 17 godina čekanja da Hajduk bude prvi i to je strašno, rekao je.



Kerum je istaknuo kako je sigurnost na Poljudu dobra.



- U Hajduku postoje ljudi koji njime upravljanju koji zapravo nemaju većinu, ali upravljaju klubom. Financijsko stanje je dobro i proizvode igrače koji će se prodavati. Sve ovisi o novcu. Mislim da će Hajduk biti vrlo brzo prvak. Važna je proizvodnja njihovih igrača koji stvara jaču financijsku mogućnost, dodao je.

Video - Ivica Puljak: Ako ne izađete na izbore, na vlast će se vratiti mafijaši, lopovi i kriminalci

Matijević smatra kako se u Hajduku postigao dobar model koji dobro funkcionira i ne vidi potrebu da ga netko mijenja.



- Treba spomenuti odnos prema našim navijačima i ono što se dogodilo na autocesti je sramota. Imamo snimke gdje je policija vršila prekoračenje sile, izvlačila ljude iz automobila. Naši navijači kad idu na utakmicu u Zagreb ne bi trebali biti građani drugog reda kao što se sad događa, rekao je.



Vidov je istaknula kako se radilo o greški policije i organizatora utakmice Dinama i Hajduka koja je dovela do apsurdne situacije gdje je preko 30 navijača boravilo mjesec dana u zatvoru, a da nije bilo pravih razloga.



- Loš odnos prema Hajdukovim navijačima doveli su do situacije koja je eskalirala, dodala je.



Markotić je rekao kako je bio jedan od vijećnika koji kritizirao model upravljanja, ali nije kritizirao Hajduk kao klub.



- Model nije polučio rezultat koji Hajduku pripada. Hajduk već 17 godina nije osvojio titulu. Sadašnji predsjednik kluba Jakobušić je na moje pitanje priznao da ovaj model u financijskom smislu nije dobar i da neće donijeti veći kapital. Sad je svojim vještinama uspio naći nekakva sredstva, ali to nije radi modela. Biti drugi zadovoljiti se Kupom nije renome jednog Hajduka, rekao je.



Puljak je replicirao da mu je žao da se nakon slučaja s navijačima stvaraju stereotipi o Splitu.



- Svi smo osudili huliganstvo, ali postoji sumnja da su nevini stradali, dodao je.



Đogaš je rekao kako je jako važno da gradonačelnik Splita ima iskren odnos prema Hajduku i da ga stvarno voli.



- Dionice koje bi se mogle pretvoriti u živi novac, navijači bi ih mogli kupiti, dodao je.



Matijević je rekao kako je bolje biti 17 godina drugi, nego prvi sa Zdravkom Mamićem.



- Potpisao bih cijeli život da budemo drugi, treći ili četvrti, nego da funkcioniramo na način kako Dinamo funkcionira, zaključio je.