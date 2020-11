Fuchs ustraje: Nećemo zatvoriti škole, nisu se pokazale kao širitelji

Nastava u školama nastavlja se odvijati kao i do sada jer škole nisu širitelji zaraza, poručio je je ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon užeg kabineta Vlade.

- Režim nastave ne dozvoljava kompletno izvođenje online, što dovodi do problema. Pratimo stanje po županijama i gradovima. Imamo dobru epidemiološku sliku, prije tri do četiri dana imali smo blagi pad, sada opet imamo blagi rast. Situacija je zadovoljavajuća. Nastavit ćemo i dalje na ovaj način i smatramo da je to dobro - kazao je ministar dodajući da se može razgovarati i o B modelu nastave.

- Taj model predviđen je kao mogućnost za škole koje nemaju dovoljno prostora. To je ona izmjena učenika koji prate nastavu po režimu 3+3 dana ili tjednim izmjenama - rekao je Fuchs.

