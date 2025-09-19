Fuchs: Loši demografski podaci ne smiju kočiti ulaganja u školstvo

U Sikirevcima u Brodsko-posavskoj županiji započela je gradnja gotovo 2 milijuna eura vrijedne školske sportske dvorane, koja se u potpunosti financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Polaganju kamena temeljca nazočio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs koji je istaknuo kako se u ovoj županiji trenutno gradi devet škola, no upozorio je na loše demografske podatke

Osnovnu školu u Sikirevcima pohađa 125 učenika, među kojima je 13 prvašića. - U zadnjih 15 godina smo izgubili nekoliko tisuća djece u prvim razredima i ne vidimo neke pokazatelje da bi moglo doći do preokreta, a moralo bi, jer Hrvatskoj trebaju mladi stručnjaci, mladi eksperti, trebaju nam isto tako mladi gospodarstvenici - izjavio je Fuchs.

Poručio je kako je sustav obrazovanja u Hrvatskoj stabilan i uspješan, ali treba bolje demografske podatke i brojke. - Sikirevčani su jako dugo čekali sportsku dvoranu, ali dočekali su taj dan. U Brodskoj-posavskoj županiji trenutačno je u izgradnji devet škola, uloženo je oko 15 milijuna eura i kada se završi ovaj ciklus izgradnje i dogradnje, sva djece će na prostoru ove županije ići u jednosmjensku nastavu - naglasio je ministar.

Dodao je i kako je Osnovna škola u Sikirevcima u ekperimentalnom programu cjelodnevne škole, kao prva takva u Brodsko-posavskoj županiji. Osim za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, dvorana će služiti učenicima za izvannastavne programe, lokalnim sportskim klubovima i udrugama, ali i za održavanje kulturnih i javnih događanja. Postat će mjesto okupljanja i aktivnosti, što će značajno doprinijeti i povezanosti zajednice.

Velik naglasak stavljen je na održivost. Dvorana će biti izgrađena prema standardima gotovo nulte potrošnje energije, a na krovu će biti postavljena fotonaponska elektrana s 84 panela koja će proizvoditi električnu energiju potrebnu za objekt. Projekt uključuje i biciklističku nadstrešnicu, parkiralište s prilagođenim mjestima za osobe s invaliditetom te pristup vozilima hitnih službi. Objekt će biti u potpunosti prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

- Ovo nije samo početak gradnje jednog objekta nego mjesta zajedništva i budućih susreta naših sumještana - kazala je ravnateljica Osnovne škole Terezija Štrljić, izrazivši zadovoljstvo gradnjom školske sportske dvorane.

Načelnik Općine Sikirevci Josip Nikolić rekao je da će sportska dvorana biti mjestom i za razne kulturne i druge programe za koje Općina do sada nije imala primjeren prostor. Rok za završetak radova na dvorani je 14 mjeseci.

Brodsko-posavski župan Danijel Marušić istaknuo je da je u školu u Sikirevce do sada uloženo gotovo 800 tisuća eura u razne faze obnove i opremanja, dok će izgradnja školske dvorane koštati 1,8 milijuna eura i bit će u potpunosti financirana sredstvima resornog Ministarstva.

- U županiji imamo 15 školskih objekata koje treba dograditi, a među njima i jedna sasvim nova škola sa školskom dvoranom. Uz tu školsku dvoranu gradimo njih još šest. Još je ostalo pet školskih objekata za energetsku obnovu uz do sada obnovljena 23. To je najveće ulaganje u školstvo u povijesti Hrvatske - poručio je župan Marušić.