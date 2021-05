Frcale iskre na sučeljavanju za Rijeku: Filipović Štimca nazvao 'Trojanskim konjem HDZ-a', on mu oštro uzvratio

Nova TV održala je u ponedjeljak sučeljavanja kandidata za gradonačelnika Rijeke.

Pod voditeljskom palicom Mislava Bage, svoje stavove o ključnim društveno-političkim temama iznijeli su Marko Filipović (SDP) i Davor Štimac (nezavisni), a počelo je žestoko već na prvom pitanju.

Mislav Bago upitao je Filipovića što će Rijeka dobiti pobjedom Davora Štimca, na što je ovaj odgovorio da „Neće dobiti ništa jer se to neće dogoditi“. Isto pitanje postavio je i Štimcu koji je rekao: „Dobit će kontinuitet koji traje već 76 godina. No vjerujem da do toga neće doći.“

Na pitanje što misle jedan o drugom, tj. koja je najbolja osobina koju njihov protukandidat ima, Filipović kaže da je Štimac dobar doktor, ali loš političar, a Štimac ističe da je Marko Filipović miran.

Štimac na prethodnoga gradonačelnika Vojka Obersela gleda kao na negativnu osobu, a Filipović smatra da je njegova ostavština pozitivna te da se puno zalagao za socijaldemokraciju, što je, kako kaže, njegova velika prednost.

"Mi smo u referendumskoj situaciji u gradu Rijeci i ljudi će u drugom krugu glasati protiv SDP-a'', smatra Štimac te dodaje kako neće tražiti većinu u gradu, nego će tražiti programsku potporu. Filipović kaže kako to pokazuje elementarno neznanje o upravljanju Gradskim vijećem. ''Gospodin Štimac u drugom je krugu Trojanski konj HDZ-a i to ovdje moramo jasno reći'', kaže Filipović.

Na pitanje koji bi bio prvi potez koji bi kao budući gradonačelnik povukli, Filipović je rekao da bi bio vezan za gospodarstvo. „Osnovat ću savjet s najboljim riječkim gradonačelnicima da mi pomognu u daljnjem razvoju grada'', kaže Filipović, dok Štimac dodaje kako će prvo ući u ''gradsko poglavarstvo, napraviti transparentnost svih postupaka i suočiti se s korupcijom. Treba otvoriti poslovne prostore da se ljudi zaposle''. „Gradsko poglavarstvo ne postoji od 2008. godine“, rekao je na to Filipović.

''Ja sam u bolnici provodio vrlo uspješne javne natječaje'', kaže Štimac, a Filipović tvrdi da je Štimac, nakon što nije prošao na reizboru za ravnatelja bolnice, sam sebe imenovao voditeljem odjela za gastroenterologiju, odnosno da je sam potpisao to imenovanje.

''Vi lažete, ja vam nisam to do sada nikada rekao, ali sada ću reći. Lažete. Ravnatelj je taj koji potpisuje sve dokumente u bolnici. Ja sam s tog mjesta došao na mjesto ravnatelja i na njega sam se i vratio. Ovo je manipulacija'', objašnjava Štimac.

''I ja vama kažem da lažete, recite jeste li potpisali taj papir'', inzistirao je Filipović.

Na pitanje gradskog duga, Filipović smatra da je Rijeka u zelenom, s obzirom na imovinu koju grad ima, no Štimac je ustvrdio da je dug 750 milijuna kuna te da ga on smatra izrazito velikim. ''Štimac je ostavio KBC u dugovima, a sada bi se bavio gradskim financijama. To građani Rijeke moraju znati. E, neće moći, gospodine Štimac'', kaže Filipović. ''To je laž. Ovo je nečuvena laž. Znamo kakva je situacija u zdravstvu. Mi smo smanjili dug za vrijeme našeg mandata u bolnici'', kaže Štimac.

Oba kandidata smatraju da je nedopustivo da se članovi obitelji javljaju na natječaje Grada. Na pitanje je li im ikad netko ponudio mito Filipović je rekao da nije nikada bio u takvoj situaciji, a Štimac rekao kako se našao u takvim situacijama, ali da je izbacio ljude koji su to nudili iz ureda.

Uslijedilo je i konačno pitanje kontroverzne umjetničke instalacije u Rijeci.

''Ja sam zvijezdu doživio kao umjetničku slobodu, ali to je dovelo do toga da su se ljudi opet počeli dijeliti. Nažalost, u Rijeci se ljudi često dijele i mislim da se trebamo okrenuti u drugom smjeru'', ističe Štimac.

I Filipović zvijezdu smatra umjetničkom slobodom. Ni jednom ni drugom ne bi smetalo da Oliver Frljić bude opet intendant riječkog kazališta, a također ne bi imali ništa protiv toga da Đorđe Balašević dobije ulicu u Rijeci, kao i što smatraju da nema potrebe da se mijenja ime Trga maršala Tita.

Na kratka i uglavnom ideološka pitanja oba kandidata zagovarala su prestanak podjela u gradu, smatraju da grad ne smije zabranjivati ikakva događanja, a zadovoljni su i dolaskom te istupima nadbiskupa Uzinića, koji se nedavno ispričao homoseksualcima.

Kada su u pitanju povorke, Filipović je rekao da bi osobno sudjelovao u Hodu za slobodu, a Štimac je uporno odbijao ideju sudjelovanja u bilo kojoj povorci. ''Mislim da gradonačelniku nije mjesto ni u jednoj povorci, a kada ja budem gradonačelnik, dopustit ću da bilo tko hoda u bilo kojim povorkama u kojima to želi'', Štimac.

