POSLJEDNJI POZDRAV

Franjo Tuđman tog dana proživljavao je agoniju, zadnjim atomima snage došao je do Oltara domovine

Na današnji dan 1922. rođen je Franjo Tuđman
Sinisa Hancic
VL
Autor
Sanja Sara Rapaić
01.11.2025.
u 10:03

Blagdan Svih svetih dan je kada je hrvatski narod posljednji put vidio prvog predsjednika Lijepe Naše. Tog maglovitog i tmurnog 1. studenog 1999. godine dr. Franjo Tuđman je, u bolovima i vidljivo iscrpljen, posjetio Oltar domovine na Medvedgradu, kako bi na dan sjećanja na mrtve odao počast svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Bio je to njegov posljednji, protokolarni čin i posljednje pojavljivanje u javnosti, nakon čega je uslijedilo i posljednjih 40 dana života u bolničkoj postelji.

Teška je bolest dr. Franji Tuđmanu bila dijagnosticirana 1996. godine. Karcinom je bio na izuzetno kritičnoj lokaciji, na spoju jednjaka i želuca, pa su mu američki liječnici vojne bolnice Walter Reed u Washingtonu, prognozirali još samo šest do devet mjeseci života. Ipak, kemoterapija na koju je konačno ipak pristao produljila je Tuđmanu život za nekoliko godina, kako je vjerovao šef njegova liječničkog konzilija, dr. Andrija Hebrang. No, dvije godine nakon dijagnoze u javnost su počele curiti vijesti da je tumor metastazirao, ali na te su napise Tuđman i njegov tim odgovorili šutnjom. Jedina službena obavijest bila je ona iz svibnja 1998. kada je liječnički konzilij objavio da je Tuđman zdravstveno sposoban obavljati svoje državničke dužnosti. No, 1999. godine predsjednikovo se zdravstveno stanje počelo naglo pogoršavati, a on je odbijao preglede i preporuke liječnika koji su predlagali operaciju. Kada se u listopadu vratio iz Vatikana, gdje je održao i svoj posljednji, veliki govor, bilo je jasno da gubi bitku s teškom bolešću, iako su informacije o njegovu zdravstvenom stanju i dalje bile čuvane poput vojne tajne. U noći na 1. studenog 1999. Tuđman je proživljavao agoniju, no i unatoč jakim bolovima kategorički je odbijao da ga smjeste u bolnicu prije no što obavi svoje protokolarne dužnosti povodom Blagdana svih svetih, kada je tradicionalno posjećivao Oltar domovine. Tog jutra Tuđman je zadnjim atomima snage stigao do Medvedgrada gdje je, vidno slab i iscrpljen, na Oltaru domovine položio vijenac za sve one koji su za Hrvatsku dali živote. Dugog govora nije bilo, no napisao je poruku u knjizi posjetitelja koja je ostala zabilježena kao podsjetnik na njegovo posljednje pojavljivanje u javnosti. Bio je to povijesni trenutak, simboličan oproštaj od domovine i naroda koji više nikada nije vidio svog prvog predsjednika.

Od planirane posjete Mirogoju, gdje je istog tog dana trebao obići obiteljske grobnice, Tuđman je ipak morao odustati te ga je vozač odmah odvezao kući. Iste te večeri predsjednik je bio hitno prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava. Medicinski tim je utvrdio da je došlo do perforacije divertikula debelog crijeva, što je bilo povezano s dugotrajnom kemoterapijom. Operacija je bila neizbježna, no nakon nje su se dogodile nove komplikacije - sepsa je bila pogubna za njegov, već teško oslabljeni, imunitet.

Posljednji dani i sudbina Oltara domovine

Nepuna dva tjedna kasnije, 12. studenog, predsjednikov savjetnik, Ivić Pašali,ć posjetio je tadašnjeg kardinala Kuharića te ga je zamolio da Tuđmanu podijeli svete sakramente. Nakon što se s tim složila i predsjednikova supruga Ankice, kardinal je 22. studenog posjetio Tuđmana u bolnici. Predsjednikovo je stanje tada već bilo toliko teško da komunikacija nije bila moguća, pa je kardinal predsjedniku, uz molitve, udijelio bolesničko pomazanje. U svoj je dnevnik Kuharić tada zapisao kako će se moliti za predsjednikovo spasenje, jer se "ipak žrtvovao za slobodu hrvatskoga naroda", te kako se nada da je Tuđmanova duša spašena. U petak, 10. prosinca 1999. godine, u 23 sata i 15 minuta, Franjo Tuđman je preminuo.

Sa smrću prvog hrvatskog predsjednika “umrlo” je i mjesto njegova posljednjeg pojavljivanja u javnosti. Oltar domovine na Medvedgradu upravo je Tuđman osmislio te je inzistirao da, Iako je ta njegova vizija bila oprečna s konzervatorskim standardima, to bude mjesto gdje će državnici odavati počast Republici Hrvatskoj i svim žrtvama koje su umrle da bi se ona rodila. Oltar domovine, rad kipara Kuzme Kovačića, otvoren je na Dan državnosti, 30. svibnja 1994. No, nakon Tuđmanove smrti, a posebice nakon promjene vlasti, 2000. godine, kada je izuzet iz državnog protokola, te je povučena vojna straža koja je čuvala to mjesto, Oltar domovine prepušten je zaboravu i zubu vremena. Dio analitičara, među kojima je bio i pokojni Slaven Letica, složili su se u mišljenju da je takvo marginaliziranje Oltara domovine i Tuđmanove ideje da upravo to bude mjesto sjećanja, dio otvorenog, političkog obračun s ostavštinom prvog hrvatskog predsjednika.

Iako danas još uvijek postoji, simboličko značenje Oltara domovine je minorizirano, pa je tako, od mjesta na kom su počast hrvatskim žrtvama trebali odavati svjetski lideri, postao tek simbol procesa detuđmanizacije, zaborava i propadanja.

Franjo Tuđman

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar BravarBroz
BravarBroz
10:21 01.11.2025.

Izvrstan kao partizan i kao vođa u procesu osamostaljenja. Iskreni antifašist i domoljub bez kojeg ne bi bilo Hrvatske. Slava mu.

AL
alojzvodic
10:53 01.11.2025.

Iskreno, nikada za života pokojnog predsjednika Hrvatske dr. Franje Tuđmana nisam uočio njegov osobni otklon od komunizma (kako se to tada zvalo), odnosno kritiku samih postignuća hrvatskih komunista u stvaranju, ali i obrani Hrvatske tijekom različitih povjesnih okolnosti. Mislim da je bio dosljedan sebi na što je nekoliko puta i upozorio ne želeći praviti suvišan raskol u društvu. Isto su mu mnogi uzeli za zlo, što govori o njima.

EU
eurofil55
10:42 01.11.2025.

Od ulaska desnice u hrvatsku vladu, Franjo Tuđman je persona non grata u državi Hrvatskoj. Komunist (imate argumente za bivši?) koji je stvorio i obranio državu. Bez partizanskog pokreta i Hrvatske kakvu znamo danas – iste ne bi bilo niti bi se što imalo braniti 1991. godine (zbog toga se branitelji nazivaju „branitelji“, a ne „stvoritelji“ – jer Hrvatska nije stvorena 1991.). Naime, današnje granice Republike Hrvatske definirane su na ZAVNOHu u lipnju 1943., potvrđene na AVNOJu u studenome 1943. te realizirane u svibnju 1945., a kada Hrvatska prvi puta u povijesti postaje republika – i to unutar jugoslavenske federacije, a čime praktički dobiva svoju državnost i autonomiju kakvu do tada u povijesti nikada nije imala. I sve to zahvaljujući NOBu i partizanskom pokretu u kojem je sa samo područja Hrvatske sudjelovalo 250.000 ljudi, od čega je poginulo 65.000. Da apsurd bude veći, svi oni koji se trude da 1990. godinu proglase „nultom godinom“ zaboravljaju da su upravo komunisti, partizani i generali JNA, poput Franje Tuđmana, Janka Bobetka (koji je ujedno bio i sudionik bitke na Sutjesci), Josipa Manolića, Martina Špegelja, Petra Stipetića, Josipa Boljkovca, Davora Domazeta – Loše, Antuna Tusa i drugih bili temelji te „nulte godine“. Stoga, pokušaj zabrane konotacije zvijezde petokrake kao simbola, bila bi ujedno i negacija hrvatske državnosti.

