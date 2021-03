Franjo prvi papa na tlu Abrahama, ostvarit će san Ivana Pavla II.

Bradstvo i nada je u sintezi putovanje pape Franje u Irak od 5. do 8. ožujka, kazao je u utorak šef ureda za tisak Svete Stolice Matteo Bruni novinarima akreditiranima u Vatikanu. To 33. Franjino putovanje izvan Italije je njegovo prvo poslije onoga u Tajland i Japan od 20. do 26. studenoga 2019. Osim Bagdada papa Franjo će pohoditi dolinu Ur vezanu za sjećanje na Abrahama, grad Erbil, te Mosul i Qaraqosh. Franjo je prihvatio poziv Republike Irak i lokalne Katoličke crkve da pohodi tu zemlju.

To putovanje je po mnogočemu potpuno drugačije od prijašnjih papinih putovanja s jedne strane zbog pandemije virusa Covid-19, a drugo zbog sigurnosti. Podsjetimo da je papa Ivan Pavao II. namjeravao pohoditi Irak od 1. do 3. prosinca 1999., ali taj gotovo pripremljeni pohod se nije ostvario jer, nakon dugih pregovora, Saddam Hussein ga je odgodio. Franjo će, dva desetljeća kasnije, provesti san Ivana Pavla II.

Franjo ide u Irak kako bi pokazao svoju blizinu narodu koji već gotovo dva desetljeća pati ratove. Još 10. lipnja 2019. izrazio volju da pohodi Irak kada je u Vatikanu primio sudionike sastanka ustanova za pomoć istočnim crkvama kazavši kako se nada da će tu državu pohoditi 2020. godine. Izrazio je nadu u mirno i zajedničko sudjelovanje svih religija društva u obnovi zajedničkog dobra. Ta je želja da posjeti Irak postala konkretnija nakon što je u Vatikanu 25. siječnja 2020. primio iračkog predsjednika Barhama Saliha.

Prije sukoba u Iraku 2003. koji su doveli do pada režima Saddama Husseina u toj je državi živjelo oko 1,4 milijuna kršćana. Ratovi i tzv. država ISIS doveli su do smanjenja broja kršćana na između 400 i 600 tisuća. Salih je više puta naglašavao važnu ulogu kršćana u obnovi zemlje i pozvao ih da se vrate nakon što su mnogi pobjegli pred ratovima i stradanjima.

Od 39 milijuna stanovnika samo je 590 tisuća katolika, odnosno 1,5 posto. Ima 19 biskupa i 153 svećenika. Na mjestima koja će u Iraku pohoditi Franjo neće biti mnogo hodočasnika zbog sigurnosti, ali i zbog nacionalnog lockdowna zbog Covida-19. No, time što će papu vidjeti preko malih ekrana ipak će za iračko pučanstvo biti način spoznaje da se upravo u njihovoj državi nalazi poglavar Katoličke crkve.

Franjino putovanje će biti kao neko hodočašćenje i otvaranje prema budućnosti, kazao je Bruni. Pokazat će svoju bliskost kršćanima, koji su na tim prostorima od prvih dana. Franjo će biti prvi papa na tlu Abrahama. Franjo će se osim s državnim čelnicima susresti i s vjerskima, te u gradu Najafu, jednom od svetih za šiite sastat će se s ajatolahom Sayyidom Ali Al- Husaymi Al -Sistanijom.