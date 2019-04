Požar Notre Dame

Francuski veleposlanik napao srpske tabloide: 'Osjećam dubok prezir'

"To je skandalozno, to me duboko pogađa i imam samo duboki prezir za ljude koji to rade. Za mene to nije Srbija koju sam zavolio i upoznao u proteklih 18 mjeseci, koliko sam ovdje“, izjavio je Mondoloni