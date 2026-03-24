General se žestoko obrušio na Amerikance: 'Intervenirali smo u Afganistanu na njihov zahtjev, sada postaju sve nepredvidljiviji saveznik'

Načelnik francuskih oružanih snaga upozorio je kako odluke američke vanjske politike postaju sve teže predvidive i razumljive. Govoreći o američkom pokretanju vojnih operacija protiv Irana, Fabien Mandon izjavio je kako je Francuska bila zatečena postupcima svojeg saveznika.

„Iznenadio nas je američki saveznik, koji to i dalje ostaje, ali postaje sve nepredvidljiviji te se više ne trudi ni obavijestiti nas kada donosi odluke o pokretanju vojnih operacija”, poručio je Mandon. Dodao je kako takvo ponašanje izravno utječe na sigurnost Francuske, ali i na njezine strateške interese.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prošloga tjedna razgovarao s Donaldom Trumpom o sukobu, ranije je naglasio kako Francuska „nije strana u sukobu” u Iranu, piše SkyNews.

Istaknuo je i da Pariz, u aktualnim okolnostima, neće sudjelovati u „otvaranju ili oslobađanju Hormuškog tjesnaca”, što je američki predsjednik oštro zamjerio zapadnim saveznicima. Ipak, Macron je najavio kako bi Francuska mogla osiguravati pomorsku pratnju, bude li to potrebno nakon prestanka neprijateljstava.

„Intervenirali smo u Afganistanu na zahtjev Amerikanaca, koji su se pritom pozvali na članak 5. NATO-a, a potom su odlučili povući se bez da su nas o tome obavijestili”, rekao je Mandon na forumu o sigurnosti i obrani u Parizu. „Sada su odlučili intervenirati na Bliskom istoku, ponovno bez prethodne obavijesti”, zaključio je.