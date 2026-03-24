Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPREDVIDIV SAVEZNIK

General se žestoko obrušio na Amerikance: 'Intervenirali smo u Afganistanu na njihov zahtjev, sada postaju sve nepredvidljiviji saveznik'

NATO Cold Response 2026 military exercise
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Eva Berišić
24.03.2026.
u 22:19

Ipak, Macron je najavio kako bi Francuska mogla osiguravati pomorsku pratnju, bude li to potrebno nakon prestanka neprijateljstava.

Načelnik francuskih oružanih snaga upozorio je kako odluke američke vanjske politike postaju sve teže predvidive i razumljive. Govoreći o američkom pokretanju vojnih operacija protiv Irana, Fabien Mandon izjavio je kako je Francuska bila zatečena postupcima svojeg saveznika.

„Iznenadio nas je američki saveznik, koji to i dalje ostaje, ali postaje sve nepredvidljiviji te se više ne trudi ni obavijestiti nas kada donosi odluke o pokretanju vojnih operacija”, poručio je Mandon. Dodao je kako takvo ponašanje izravno utječe na sigurnost Francuske, ali i na njezine strateške interese.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prošloga tjedna razgovarao s Donaldom Trumpom o sukobu, ranije je naglasio kako Francuska „nije strana u sukobu” u Iranu, piše SkyNews.

Istaknuo je i da Pariz, u aktualnim okolnostima, neće sudjelovati u „otvaranju ili oslobađanju Hormuškog tjesnaca”, što je američki predsjednik oštro zamjerio zapadnim saveznicima. Ipak, Macron je najavio kako bi Francuska mogla osiguravati pomorsku pratnju, bude li to potrebno nakon prestanka neprijateljstava.

„Intervenirali smo u Afganistanu na zahtjev Amerikanaca, koji su se pritom pozvali na članak 5. NATO-a, a potom su odlučili povući se bez da su nas o tome obavijestili”, rekao je Mandon na forumu o sigurnosti i obrani u Parizu. „Sada su odlučili intervenirati na Bliskom istoku, ponovno bez prethodne obavijesti”, zaključio je.
Ključne riječi
NATO Iran Trump Macron Fabien Mandon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!