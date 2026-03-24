Austrijska Vlada dala 'zeleno svjetlo' za provedbu Pakta EU o azilu i migracijama. Evo što se mijenja

Ministar unutarnju poslova Gerhard Karner iz Narodne stranke (ÖVP), potkancelar Andreas Babler iz Socijaldemokratske strane (SPÖ) i Yannick Shetty, vođa parlamentarne skupine stranke Neos, izvijestili su u utorak na konferenciji za novinare u Saveznom kancelarstvu u Beču da je austrijska Vlada danas dala "zeleno svjetlo" za provedbu novog Pakta o azilu i migracijama Europske unije (CEAS). Time se, kako je istaknuto, u austrijski zakon implementira Pakt EU-a o azilu i migracijama. "Ovo je najveća izmjena zakona o azilu i migracijama u više od posljednjih 20 godina", rekao je Karner istaknuvši: "Ovo je 'veliko zajedničko postignuće', koje će se primjenjivati diljem Europe od 12. lipnja". Prema Karneru reforma je "stroga, oštra, ali pravedna". Namijenjena je zaštiti sustava od preopterećenja, a istovremeno pružanju pomoći onima kojima je stvarno potrebna.

"To će osigurati da je Austrija dobro pripremljena za krizne scenarije poput trenutnog rata s Iranom i potencijalnih izbjegličkih valova", pojasnio je u nastavku austrijski ministar unutarnjih poslova. Karner je istakao kako je ključna stvar da će se ubuduće postupci za azil provoditi na vanjskim granicama EU-a. U Austriji se to odnosi na bečku zračnu luku Schwechat. I da postupci moraju trajati znatno kraće nego prije. Migranti će se provjeravati posebnim postupcima. Za osobe čiji su zahtjevi za dobivanje azila odbijeni, postoje dodatna potencijalna ograničenja slobode kretanja i nove mogućnosti pritvora.

Austrijski Savezni ured za imigraciju i azil (BFA) po novim odredbama može zahtijevati od pogođenih azilanata da ostanu u saveznom smještaju, uvođenjem uvjeta boravka, kako bi ih se pripremilo za povratak. Moguće sankcije koje utječu na osnovne usluge također uključuje i smanjenje džeparca za azilante. Karner je posebno naglasio kako bi se snažnije trebao proklamirati dobrovoljni povratak tražitelja azila, koji ne ispunjavaju uvjete ostanka u Austriji. Vezano uz to, kako je napomenuo, trebalo bi značajno proširiti sustav savjetovanja azilanata i pružanja pomoći za njihov povratak. Prema Karneru, određenim slučajevima na snazi će biti i i novi obvezni ubrzani postupci.

Prema propisima EU-a, postupci za dobivanje azila moraju se ubrzati. Prema ministrovim riječima, Austrija to već čini. Za izbjeglice iz sigurnih zemalja podrijetla, za slučajeve gdje je vjerojatnost priznanja azilantskog statusa manja od 20 posto ili u slučajevima prijevare, kada azilant prijavi lažni identitet ili državljanstvo odnosno krivotvori dokumente. U tim slučajevima odluka se mora donijeti u roku 12 tjedana tj. tri mjeseca. Karner je rekao kako se i sustav Eurodac (Europska daktiloskopija) odnosno baza podataka s otiscima prstiju svih tražitelja azila u EU također proširuje. Po novom, uz uzimanje otisaka prstiju, pohranjivat će se i dodatne podatke, poput skeniranja odnosno prepoznavanje lica, kao i dokumenti. Od 12. lipnja minimalna dob za registraciju biometrijskih podataka u sustavu bit će snižena s 14 na šest godina. Dakle, već i djeca od šest godina naviše, morat će se registrirati.

Austrijski ministar unutarnjih poslova je naglasio kako će zabrana spajanja obitelji u Austriji biti zamijenjena sustavom kvota, dodavši: "Ova kvota može početi i od nule". Karner je najavio da bi doneseni nacionalni Paket mjera sada trebao slijediti odgovarajući parlamentarni put, kako bi pravna osnova za stupanje na snagu Pakta EU-a o azilu i migracijama mogla bila ispunjena do 12. lipnja. Potkancelar Babler je rekao kako će stupanje na snagu novih pravila iz Pakta EU-a o azilu i migracijama biti "važna prekretnica, od dosadašnjeg kaosa prema jasnoći i redu". Babler također smatra da prvi put na razini EU-a postoje jasna pravila za raspodjelu izbjeglica, kao i jasne odgovornosti. Uz konstataciju da će Austrija, nakon što je posljednjih godina preuzela veliku odgovornost u zbrinjavanju izbjeglica, azilanata i migranata, konačno biti oslobođena tog tereta.

Austrijski kancelar je rekao kako onim tražiteljima kojima će biti odobren azil, trebalo bi omogućiti pristup tržištu rada nakon tri mjeseca, kako bi "plaćali porez umjesto da troše novac poreznih obveznika" Babler je naglasio da svatko tko predstavlja sigurnosni rizik za zemlju i ima kazneni dosje ili veze s terorizmom, izgubit će azilantsku zaštitu. Shetty je također izrazio zadovoljstvo "zajedničkim postupanjem na razini EU-a" kada se radi o azilu i migracijama. Time će prestati, kako je rekao, "jadna polarizacija" u politici azila. Po njegovom mišljenju, desničarski populisti preuveličavali su taj problem, dok su ga s druge strane "naivni ideolozi" umanjivali. "Tome sada mora doći kraj!", poručio je Yannick Shetty, vođa parlamentarne skupine stranke Neos, koja s narodnjacima (ÖVP) i socijaldemokratima (SPÖ) čini austrijsku vladajuću koaliciju.