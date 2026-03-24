Njemački gigant odustaje od automobila i prelazi u vojnu industriju. Proizvodit će za izraelsku Željeznu kupolu

Volkswagen je u pregovorima s izraelskom tvrtkom Rafael Advanced Defence Systems o sporazumu kojim bi se proizvodnja u jednoj od tvornica njemačke grupacije preusmjerila s automobila na sustave proturaketne obrane. Dvije kompanije planiraju prenamijeniti tvornicu u Osnabrücku, koja se suočava s problemima, za proizvodnju komponenti za izraelski sustav protuzračne obrane Iron Dome (Željezna kupola), prema riječima dviju osoba upoznatih s planom. Ova suradnja bila bi najistaknutiji primjer dosad kako njemačka automobilska industrija, suočena s padom profita zbog rastuće kineske konkurencije i sporog prelaska na električna vozila, traži partnerstva s rastućim obrambenim sektorom. Dvije kompanije nadaju se spasiti svih 2.300 radnih mjesta u tvornici u saveznoj pokrajini Donja Saska na zapadu Njemačke, kojoj prijeti zatvaranje, te planiraju sustave prodavati europskim vladama.

"Cilj je spasiti sve, možda čak i rasti", rekao je jedan od izvora upoznat s planovima. "Potencijal je ogroman. No, odluka hoće li sudjelovati u toj ideji ipak je na samim radnicima". Njemačka vlada aktivno podržava prijedlog, prema riječima drugog izvora. Volkswagen već proizvodi vojna vozila u okviru zajedničkog pothvata između svoje podružnice MAN i njemačke obrambene tvrtke Rheinmetall. No partnerstvo s Rafaelom značilo bi veliki povratak Volkswagena proizvodnji naoružanja, s obzirom na to da je tijekom Drugog svjetskog rata proizvodio vojna vozila i leteće bombe V1 za Hitlerov Wehrmacht. Prema planovima, tvornica u Osnabrücku proizvodila bi različite dijelove Iron Dome sustava, uključujući teške kamione koji nose projektile, kao i lansere i generatore električne energije. Međutim, same projektile ne bi proizvodila, prenosi Financial Times.

Prema riječima prvog izvora, za provedbu plana bila bi potrebna minimalna nova ulaganja. "Potrebna su određena sredstva za prijelaz na novu proizvodnju, ali to je prilično jednostavno". Dodao je kako je ideja spojiti "provjerenu obrambenu tehnologiju s njemačkom proizvodnjom" kako bi se sustav proizvodio. Proizvodnja bi mogla započeti u roku od 12 do 18 mjeseci, rekao je još jedan izvor, pod uvjetom da radnici pristanu na prelazak na proizvodnju naoružanja. Rafael planira uspostaviti zaseban proizvodni pogon u Njemačkoj za projektile tog sustava, koji se moraju proizvoditi na specijaliziranoj lokaciji.

Tvrtka se nada prodaji sustava Iron Dome vladama diljem Europe, uključujući i Njemačku, dok zemlje jačaju svoje protuzračne obrane u sklopu velikog naoružavanja kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Njemačka je prošle godine preuzela prvu od tri baterije izraelskog sustava protuzračne obrane Arrow 3, koji proizvodi druga izraelska tvrtka Israel Aerospace Industries. Rafael je odabrao Njemačku za europsku proizvodnju zbog njezina statusa jednog od najjačih saveznika Izraela u Europi, prema riječima trećeg izvora upoznatog s planom. Još jedan izvor naveo je da je tvrtka uvažila pozive visokih njemačkih dužnosnika da iskoristi višak kapaciteta u posrnulom industrijskom sektoru zemlje.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada najveće gospodarstvo EU-a planira potrošiti više od 500 milijardi eura na obranu do kraja desetljeća, pri čemu dužnosnici ističu da je protuzračna obrana jedan od glavnih prioriteta. Izrael tvrdi da je njegov složeni sustav protuzračne obrane, koji uključuje više različitih sustava, presreo više od 90 posto projektila koje su ispalili njegovi protivnici. Međutim, neki stručnjaci dovode u pitanje prikladnost sustava Iron Dome, čiji je domet oko 70 kilometara i koji se primarno koristi za presretanje raketa iz Gaze, za obranu europskih zemalja od prijetnji većeg dometa.

Rafael već u Njemačkoj proizvodi projektile Spike za europske zemlje kroz zajednički pothvat s tvrtkama Rheinmetall i Diehl Defence. Također proizvodi sustav Trophy koji štiti tenkove i oklopna vozila. Volkswagen traži rješenje za tvornicu u Osnabrücku, gdje bi proizvodnja vozila trebala završiti sljedeće godine u sklopu plana smanjenja troškova dogovorenog 2024. Oko 35.000 radnika u Volkswagenovim tvornicama trebalo bi napustiti kompaniju do 2030., iako su svi odlasci predviđeni na dobrovoljnoj osnovi.