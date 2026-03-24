Meteorolog upozorava: 'Zvuči kao da propovijedam Armagedon, ali čovječanstvu prijeti izumiranje ako se ne saberemo'

Ako se hitno ne smanji uporaba fosilnih goriva, čovječanstvo prijeti apsolutno izumiranje, upozorio je ugledni meteorolog Jim Dale iz British Weather Services u dramatičnom intervjuu za britanski Mirror. 'Zvuči kao da propovijedam Armagedon. I, iskreno, do određene mjere i jesam. Osim ako se stvari ne okrenu. Ako se ne saberemo...', rekao je Dale. Prema njegovim riječima, cijeli svijet polako se raspada - od najmanjih životinja do najviših biljaka - dok temperature rastu, a ekstremne vremenske pojave postaju sve razornije. 'Vaša djeca i unuci suočit će se s doista strašnom budućnošću ako ne savladamo uporabu fosilnih goriva i time temperature', upozorio je.

Dale ističe da je najveća priča ono što je objavila Svjetska meteorološka organizacija (WMO): svijet je u većoj energetskoj neravnoteži nego ikad prije, a temperature, posebno oceana, najviše su u posljednjih 125.000 godina. Koncentracije stakleničkih plinova dosegle su razine koje nisu zabilježene stotinama tisuća godina. Prošla godina bila je među tri najtoplije ikad, a razdoblje od 2015. do 2025. najtoplije je jedanaest godina u povijesti mjerenja.

UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres upozorio je da je globalna klima u stanju hitnosti te da je planet gurnut daleko izvan svojih granica, dok svi ključni klimatski pokazatelji bljeskaju crveno. Meteorolog upozorava da će se situacija dodatno pogoršati s novim vrhuncem El Niña fenomena koji se očekuje ove godine, što bi 2027. moglo donijeti još jednu rekordno toplu godinu. Već sada se vide znakovi izvan ravnoteže - od rekordnih toplinskih valova i šumskih požara do snažnih uragana i razornih poplava diljem svijeta.„Ako se stvari nastave ovako neometano, suočavamo se s potencijalnim izumiranjem kao ljudska vrsta. Ne kažem to olako, nego apsolutno“, naglasio je Dale.

Prema njegovu mišljenju, potrebna je ogromna, gotovo kolosalna promjena u cijelom društvu - poput izvlačenja Titanica s dna mora - kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima i okrenula opasna putanja. Inače, katastrofe će postajati sve veće i učestalije, a život na Zemlji sve opasniji zbog topljenja ledenjaka, jačih oluja i rasta razine mora.