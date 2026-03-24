DRAMATIČNA PROGNOZA

Meteorolog upozorava: 'Zvuči kao da propovijedam Armagedon, ali čovječanstvu prijeti izumiranje ako se ne saberemo'

Posljedice velikih poplava u Rive De Gieru u blizini Lyona
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.03.2026.
u 22:07

Prema riječima meteorologa, cijeli svijet polako se raspada - od najmanjih životinja do najviših biljaka - dok temperature rastu, a ekstremne vremenske pojave postaju sve razornije

Ako se hitno ne smanji uporaba fosilnih goriva, čovječanstvo prijeti apsolutno izumiranje, upozorio je ugledni meteorolog Jim Dale iz British Weather Services u dramatičnom intervjuu za britanski Mirror. 'Zvuči kao da propovijedam Armagedon. I, iskreno, do određene mjere i jesam. Osim ako se stvari ne okrenu. Ako se ne saberemo...', rekao je Dale. Prema njegovim riječima, cijeli svijet polako se raspada - od najmanjih životinja do najviših biljaka - dok temperature rastu, a ekstremne vremenske pojave postaju sve razornije. 'Vaša djeca i unuci suočit će se s doista strašnom budućnošću ako ne savladamo uporabu fosilnih goriva i time temperature', upozorio je.

Dale ističe da je najveća priča ono što je objavila Svjetska meteorološka organizacija (WMO): svijet je u većoj energetskoj neravnoteži nego ikad prije, a temperature, posebno oceana, najviše su u posljednjih 125.000 godina. Koncentracije stakleničkih plinova dosegle su razine koje nisu zabilježene stotinama tisuća godina. Prošla godina bila je među tri najtoplije ikad, a razdoblje od 2015. do 2025. najtoplije je jedanaest godina u povijesti mjerenja.

UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres upozorio je da je globalna klima u stanju hitnosti te da je planet gurnut daleko izvan svojih granica, dok svi ključni klimatski pokazatelji bljeskaju crveno. Meteorolog upozorava da će se situacija dodatno pogoršati s novim vrhuncem El Niña fenomena koji se očekuje ove godine, što bi 2027. moglo donijeti još jednu rekordno toplu godinu. Već sada se vide znakovi izvan ravnoteže - od rekordnih toplinskih valova i šumskih požara do snažnih uragana i razornih poplava diljem svijeta.„Ako se stvari nastave ovako neometano, suočavamo se s potencijalnim izumiranjem kao ljudska vrsta. Ne kažem to olako, nego apsolutno“, naglasio je Dale.

Prema njegovu mišljenju, potrebna je ogromna, gotovo kolosalna promjena u cijelom društvu - poput izvlačenja Titanica s dna mora - kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima i okrenula opasna putanja. Inače, katastrofe će postajati sve veće i učestalije, a život na Zemlji sve opasniji zbog topljenja ledenjaka, jačih oluja i rasta razine mora.
gorivo kraj svijeta staklenički plinovi Antonio Guterres čovječanstvo meteorolog fosilna goriva izumiranje

Komentara 1

Pogledaj Sve
CR
Croatiadobola
22:17 24.03.2026.

Na.zalost, na vodećim mjestima ljudskog roda danasnjice uglavnom su ljudi koji žele ratovati, zgrtati novac i imati moć, nije ih briga za naš, našu djecu i unucad. Trump, putin, natayahu, kim.....

