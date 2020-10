Francuska uvodi najviši porez na emisije CO2, 20 puta viši od Italije

Čini se da polako dolazi kraj superautomobilima u Europi. Ili će oni ostati rezervirani za vikend vožnju na nekoj od europskih trkaćih staza. Jer Francuska, drugo najveće europsko tržište automobila nakon Njemačke, najavila je uvođenje ekološkog poreza za automobile s najvećom emisijom CO2. A to su superautomobili. Francuska je već lani sličan porez uvela za SUV-ove kada je 'malus', porez na CO2 povećala s 12.500 eura na 20.000. Sada je situacija još drastičnija jer bi porez za vozila koja emitiraju više od 225 grama ugljičnog dioksida po kilometru bio 40.000 eura koliko bi se plaćalo iduće godine dok bi se 2022. podigao na 50.000 eura.

Milijarde eura od poreza

To su, doduše, najviši iznosi koji bi se plaćali, no to daje najjasniju sliku o tome kako će vrlo uskoro biti jako skupo držati u garaži neki superautomobil. Pri tome, ima još prostora da se porezi dodatno dižu, jer, primjerice, Lamborghini Aventador emitira 499 grama, a Ferrari 812 366 grama ugljičnog dioksida po kilometru. Sve je to, dakako, u skladu s pritiskom Europske unije na autoindustriju da se prilagodi postavljenim ekološkim ciljevima koji nalažu da se do 2030. godine emisije CO2 moraju smanjiti za 55 posto u odnosu na razine iz 1990. godine.

Sve europske zemlje imaju ekološke namete na vozila, no nijedna ne naplaćuje toliko kao Francuska gdje je sada maksimalan porez 20.000 eura. U poslovnim medijima napominje se da u Italiji i Belgiji takav porez može doseći najviše 2.500 eura. No taj je porez i važna prihodovna stavka u budžetima zemalja s velikim automobilskim tržištima. U Europskoj uniji zajedno s Velikom Britanijom taj porez je ukupno donosio 440,4 milijarde eura, od toga u Njemačkoj i Francuskoj 93,4 odnosno 83,9 milijardi, u Italiji 76,3 milijarde, u Velikoj Britaniji 54,1 milijardu.

Struja je globalni trend

U cijeloj priči treba primijetiti i činjenicu da taj porez zahvaća proizvođače koji mahom nisu iz Francuske ili su čak iz prekomorskih zemalja, pa taj potez treba čitati i kao svojevrsnu zaštitu francuskih proizvođača automobila koji su zbog pandemije u produbljenoj krizi. Njima ovaj porez ne šteti jer mahom nemaju vozila s tako visokim emisijama te nesmetano mogu nastaviti s praćenjem trenda koji poštuje i francuska vlada, a to su električna vozila za koja se daju izdašne subvencije.

Podsjetimo da je riječ o globalnom trendu koji ne zaobilazi ni najveće ekonomije. Kalifornijski je guverner Gavin Newsom nedavno izložio ideju da se u toj američkoj državi prodaja automobila pogonjenih motorima s unutarnjim izgaranjem obustavi do 2035. godine. Kina je u razvoj potpuno električnih vozila uložila 30 milijardi dolara. Međutim, lani je zajedno s pojačanim ekološkim porezom francuska vlada najavila i smanjenje subvencija za električne i automobile na vodik, smatrajući da će im cijena padati.

Planirano je da će ove godine francuska vlada davati 6.000 eura subvencije za kupnju električnog automobila koji stoji manje od 45.000 eura, pa je onda subvencija podignuta na 7.000 zbog pada prodaje uvjetovanog pandemijom, a slična je mjera poduzeta i u Njemačkoj.

- To je potpora kupnji čistih automobila. Moramo iskoristiti ovu krizu kako bismo Francuze ohrabrili da kupuju automobile koji su sada još preskupi, rekao je tada francuski ministar financija Bruno Le Maire. No onda je ipak odlučeno da se sljedeće godine vraća na 6.000, a 2022. na 5.000. Za plug-in hibride potpore će se prepoloviti na tisuću eura. Ipak, u prvih osam mjeseci ove godine u Francuskoj među novoregistriranim automobilima udio električnih bio 6,1 posto dok je 2019. kada taj omjer bio tek 1,9 posto.