MOGLI BI SE IZNENADITI

U ovim zemljama EU toči se najjeftinije gorivo: Pogledajte gdje je Hrvatska na listi

Pula: Automobili na benzinskim pumpama uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Marija Bakula/Hina
09.04.2026.
u 15:54

U odnosu na početak prošlog tjedna cijene dizela i benzina u Hrvatskoj bile su, više-manje, nepromijenjene, pokazuju podaci EK. I prosjek EU-a pokazuje tek neznatne promjene

Cijene goriva na benzinskim postajama u Hrvatskoj osjetno su niže od prosjeka u Europskoj uniji, ali više nego u susjednim članicama, pokazuju podaci Europske komisije. Kada se uključe porezi i trošarine, litra dizela stajala je u ponedjeljak 1,87 eura, stoji u tjednom biltelnu Europske komisije.

To znači da je na dan 6. travnja bila jeftinija za 24 centa od prosjeka na razini Europske unije. Usporedba sa susjednim članicama EU-a pokazuje pak da je dizel u Hrvatskoj početkom tjedna bio osjetno skuplji, prema tablicama EK. Na mađarskim benzinskim postajama litra dizela, izražena u eurima, stajala je u ponedjeljak 1,67 eura, pokazuju podaci Komisije. Slovenci su pak dizel početkom tjedna plaćali 1,77 eura po litri.

Najskuplji dizel plaćali su ponedjeljak Nizozemci, po cijeni od 2,59 eura po litri. Najjeftiniji je bio na Malti gdje je litra dizela stajala 1,21 euro, pokazale su tablice Europske komisije. Zastoj u opskrbi iz regije uz Perzijski zaljev katapultirao je cijene dizela na europskom tržištu i pa je tona u četvrtak oko podneva stajala 1.328,75 dolara i bila je skuplja za čak 66 posto nego na kraju veljače, neposredno uoči američko-izraelskog napada na Iran.

Izračuni pokazuju da je barel dizela u četvtak stajao otprilike 180 dolara. Krajem veljače cijena mu je iznosila otprilike 108 dolara. Iran je zbog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Cijena benzina na pumpama u Hrvatskoj iznosila je u ponedjeljak 1,68 eura po litri i bila je 20 centi ispod prosjeka EU‑a. I benzin je u susjednim članicama Unije bio zamjetno jeftiniji, prema podacima Komisije.

Tako je u Mađarskoj cijena benzina izražena u eurima iznosila 1,57 eura po litri, pokazali su podaci, a u Sloveniji 1,61 euro po litri. I benzin je na početku tjedna bio najskuplji u Nizozemskoj, gdje je stajao 2,36 eura po litri. Maltežani su pak plaćali najnižu cijenu, od 1,34 eura po litri.

U odnosu na početak prošlog tjedna cijene dizela i benzina u Hrvatskoj bile su, više-manje, nepromijenjene, pokazuju podaci EK. I prosjek EU-a pokazuje tek neznatne promjene, uz tri eurocenta višu cijenu dizela i tek jedan cent višu cijenu benzina nego prošli ponedjeljak.

U Mađarskoj litra dizela poskupjela je u tjedan dana za pet centi, a litra benzina za tri centa, pokazuju podaci u biltenu EK. Na slovenskim benzinskim postajama cijene dizela poskočile su pak za 15 centi, a cijene benzina za deset centi, pokazali su podaci Komisije.

