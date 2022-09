Fotografirala kćer i unuku pa ostala u čudu kada je vidjela što se nalazi u pozadini

Britanka Jane Cunningham ostala je u šoku kada je vidjela što je nalazi na fotografiji koju je snimila ispred muzeja V&A Museum of Childhood u Londonu.

Ona je fotografirala svoju kćer i unuku, no u tom trenutku ništa neobično nije primijetila. Međutim, kada je bolje pogledala fotografiju na svom mobitelu, u pozadini je vidjela dvije jezive curice kako gledaju prema kameri.

Na fotografiji se jasno vide dvije djevojčice u praznoj sobi koja se nalazi iza mlade majke.

Mum captures creepy photo of two ghosts in picture of her daughter at museumhttps://t.co/DTFnD3N67h pic.twitter.com/5RxDjsCBAu