FOTO/VIDEO Ovo je povijesna katastrofa! Tisuće evakuiranih, deseci poginulih u strašnom požaru na Havajima

U nevjerojatno snažnim požarima na havajskom otoku Mauiju život je izgubilo 36 osoba, prema posljednjim objavljenim podacima. Divlji požari koje su rasplamsali vjetrovi uragana Dore koji prolazi južno od Havaja u velikoj su mjeri spalili otok. Prizori su strašni, spaljeni automobili, ruševine u dimu, a vjerojatno i bitno veći broj poginulih od onog koji je prijavljen jučer.

Uništeno 270 zgrada

Maui je povijesno mjesto, poznat i kao popularno turističko odredište. Cijele obitelji skakale su u ocean bježeći od siline požara. Richard Olsten, pilot helikoptera turističke tvrtke, nadlijetao je požarište šokiran prizorom koji je "izgledao kao da je eksplodirala bomba".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– To je užasno. Letim ovdje 52 godine i nikad nisam vidio ništa slično. Plakali smo, i ostali piloti na brodu i mehaničari i ja. Nikada nismo mislili da ćemo doživjeti ovako nešto – rekao je prisjećajući se da su čak i brodovi u luci bili spaljeni. Uništena je ili oštećena 271 zgrada, a uz poginule ozlijeđeni su deseci ljudi. Cijeli kvartovi povijesnog grada i popularnog turističkog odredišta Lahaine u potpunosti su uništeni. Predsjednik SAD-a Joe Biden obećao je svu pomoć kako bi se pomoglo u borbi protiv požara. U spašavanje su uključeni i marinci čiji helikopteri Black Hawk pomažu u borbi s vatrom. Helikopteri Chinook Havajske nacionalne garde uključeni su također u borbu s požarima.

– Bio sam posljednji koji je sišao s doka kada je vatrena oluja prošla kroz stabla banjana i odnijela sve sa sobom. Samo sam istrčao i usput pomogao svima kojima sam mogao – rekao je Dustin Johnson, koji je bio u luci Lahaina, a do sada je radio za čarter koji nudi dvosatne ture. Govorio je iz zračne luke Kahului, inače 25 minuta vožnje istočno od Lahaine. Više je četvrti spaljeno do temelja jer je zapadna strana otoka bila gotovo odsječena, samo je jedna autocesta bila otvorena i tisuće su se trebale evakuirati, dužnosnici su priopćili o širokom razaranju Lahaine, njezine luke i okolnih područja.

– Upravo smo imali najgoru katastrofu koju sam ikada vidio. Cijela Lahaina izgorjela je do temelja. To je poput apokalipse – rekao je stanovnik Lahaine Mason Jarvi koji je pobjegao iz grada. Jarvi je Reutersu pokazao slike razaranja duž obale Lahaine koje je snimio. Noseći kratke hlače, pokazao je i opekline na bedru koje je, kako je rekao, dobio dok se vozio kroz plamen na svom električnom biciklu kako bi spasio svog psa.

Osim toga, Pentagon je objavio kako je najmanje 100 pripadnika Nacionalne garde bilo aktivirano kako bi pomoglo oko požara. Mještanin Mauija Jeff Melichar ispričao je također za CNN kako je stanovnike požar uhvatio na prepad. - Morali mso trčati nazad do našeg kvarta jer je sve bilo puno krhotina i dima. Trčali smo do kuće i znali smo da imamo još oko 15 minuta prije nego što će plamen i nju zahvatiti. Jednostavno smo morali skočiti u auto - kazao je. On i njegova obitelj otišli su u drugu kuću koju imaju na Mauiju, no ostavili su svoja dva labradora.

Havajska agencija za upravljanje hitnim situacijama priopćila je kasno u srijedu da je Nacionalna meteorološka služba otkazala "crveno upozorenje" i "upozorenje na jak vjetar" za sve havajske otoke. No dužnosnici okruga Maui rekli su da su napori za gašenje požara u tijeku. Druge detalje nisu naveli.

– Više od 11.000 putnika evakuirano je s Mauija – rekao je kasno u srijedu Ed Sniffen iz Odjela za promet Havaja. Iako je najmanje 16 cesta bilo zatvoreno, zračna luka Maui radila je, a zračni prijevoznici snizili su cijene karata kako bi ljudi napustili otok, rekao je Sniffen ranije tog dana.

POVEZANI ČLANCI:

– Sada smo otvorili autocestu Honopilani i obilaznicu Lahaine koja je bila zatvorena veći dio dana kako bismo osigurali da svi stignemo do zračne luke – dodao je. Evakuirani ljudi u panici objavili su slike na društvenim mrežama na kojima se vide oblaci dima koji se nadvijaju iznad nekoć idiličnih plaža i palmi.

Pitanje uzroka

Evakuacija je bila komplicirana zbog nestanka struje i prekida usluge mobilne telefonije, jer je komunikacija sa zapadnom stranom Mauija bila dostupna samo putem satelita. Točan uzrok katastrofe u Mauiju tek treba biti utvrđen, ali Nacionalna meteorološka služba rekla je da su požari potaknuti mješavinom suhe vegetacije, jakim vjetrovima i niskom vlagom.