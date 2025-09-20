Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
MORTABELLA BAR

FOTO/VIDEO Posjetili smo novo mjesto u Splitu koje oduševljava talijanskim šarmom: Najest se možete već za 6 eura

Split: Sandwich bar Mortabella
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/13
Autor
Tea Tokić
20.09.2025.
u 14:36

Na jelovniku je trenutno 11 kombinacija sendviča. Prvih osam bazira se na mortadeli, a u ponudi je i jedan s pršutom te dvije vege opcije.

Na samom početku ljeta na Ujevićevoj poljani otvorio se Mortabella bar, novo mjesto koje je Splitu donijelo pravu malu revoluciju u svijetu sendviča. Iako smo ga tek sada posjetili, osjećaj je bio kao da smo tamo od prvog dana, vesela atmosfera, miris svježe pečenog kruha i vitrine prepune finih talijanskih delicija odmah su nas osvojile.

„Ja sam Marin Šipić, dobro došli u Mortabella bar“, dočekao nas je vlasnik i u par riječi prenio cijelu filozofiju iza ovog gastro mjesta. Ideja, kaže, nije pala s neba, rodila se kroz brojna putovanja Italijom, a potvrdu je dobila u Bologni. „Prolazili smo puno kroz Sjevernu Italiju i vidjeli nekoliko sličnih dućana. Od svakoga smo uzeli po neku ideju, isfiltrirali ih i stvorili svoju konačnu verziju“, objašnjava Marin.

Split: Sandwich bar Mortabella
14.08.2025.,Split- Novo u gastronomskoj streot food ponudi sendvic bar Mortabella koji se bazira na sendvice s mortadelom i prilozima. Vlasnik Marin Sipic ideju je dobio na putovanju Italijom Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A ta verzija em izgledom em okusom izgleda fantastično. Kraljica cijele priče je mortadela Villani, jedna od najcjenjenijih na svijetu, koja se u Split dovozi direktno iz Modene. U Mortabelli se ona spaja s domaćim kruhom rađenim po francuskoj recepturi, talijanskim sirevima i umacima od bosiljka, pistacija ili rajčice. Rezultat? Sendviči bombastičnih okusa nakon kojih vam neće trebati ni griz više.

Split: Sandwich bar Mortabella
14.08.2025.,Split- Novo u gastronomskoj streot food ponudi sendvic bar Mortabella koji se bazira na sendvice s mortadelom i prilozima. Vlasnik Marin Sipic ideju je dobio na putovanju Italijom Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na jelovniku je trenutno 11 kombinacija sendviča. Prvih osam bazira se na mortadeli, a u ponudi je i jedan s pršutom te dvije vege opcije. Cijene se kreću od 6 eura za najjednostavniji sendvič (mortadela + maslac), do 9,5 eura za raskošnije kombinacije s pršutom, mozzarellom, grilanim cherry rajčicama i tikvicama.

Marin nam je otkrio i favorite kuće. Bianca Verde, sendvič u kojem se sljubljuju mortadela, burrata, tostirani pistacio, maslinovo ulje i svježi bosiljak, apsolutni je hit među gostima. Tu je i Summer Fun, ljetna kombinacija mortadele, grilanih rajčica, domaćeg pesta od bosiljka i listića Grana Padana. „Jedna od bitnijih stvari koju želim naglasiti jest da radimo cijelu godinu. Zimi nas možete očekivati i na kućicama, gdje ćemo predstaviti dva nova specijalna sendviča u zimskom điru, uz kuhano vino i dobru atmosferu“, dodaje Marin.  A mi moramo priznati da vesela ekipa, mirisi i okusi samog mjesta vraćaju u djetinjstvo i miris one prave dalmatinske marende na kojoj se uvijek i jedino jela mortadela. 

VIDEO 

Ključne riječi
splt bar sendvič mortadela

Komentara 1

Pogledaj Sve
DE
Dex
15:46 20.09.2025.

preađeno smeće s konzervansima .... a nitko pojma nema kako otvoriti nešto s autohtonom kuhinjom jer je jednostavnije uvesti smeće i zapakirati ga u fensi papir da bi se ovćice divile smeću

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još