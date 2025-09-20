FOTO/VIDEO Posjetili smo novo mjesto u Splitu koje oduševljava talijanskim šarmom: Najest se možete već za 6 eura

Na samom početku ljeta na Ujevićevoj poljani otvorio se Mortabella bar, novo mjesto koje je Splitu donijelo pravu malu revoluciju u svijetu sendviča. Iako smo ga tek sada posjetili, osjećaj je bio kao da smo tamo od prvog dana, vesela atmosfera, miris svježe pečenog kruha i vitrine prepune finih talijanskih delicija odmah su nas osvojile.
„Ja sam Marin Šipić, dobro došli u Mortabella bar“, dočekao nas je vlasnik i u par riječi prenio cijelu filozofiju iza ovog gastro mjesta. Ideja, kaže, nije pala s neba, rodila se kroz brojna putovanja Italijom, a potvrdu je dobila u Bologni. „Prolazili smo puno kroz Sjevernu Italiju i vidjeli nekoliko sličnih dućana. Od svakoga smo uzeli po neku ideju, isfiltrirali ih i stvorili svoju konačnu verziju“, objašnjava Marin.
A ta verzija em izgledom em okusom izgleda fantastično. Kraljica cijele priče je mortadela Villani, jedna od najcjenjenijih na svijetu, koja se u Split dovozi direktno iz Modene. U Mortabelli se ona spaja s domaćim kruhom rađenim po francuskoj recepturi, talijanskim sirevima i umacima od bosiljka, pistacija ili rajčice. Rezultat? Sendviči bombastičnih okusa nakon kojih vam neće trebati ni griz više.
Na jelovniku je trenutno 11 kombinacija sendviča. Prvih osam bazira se na mortadeli, a u ponudi je i jedan s pršutom te dvije vege opcije. Cijene se kreću od 6 eura za najjednostavniji sendvič (mortadela + maslac), do 9,5 eura za raskošnije kombinacije s pršutom, mozzarellom, grilanim cherry rajčicama i tikvicama.
Marin nam je otkrio i favorite kuće. Bianca Verde, sendvič u kojem se sljubljuju mortadela, burrata, tostirani pistacio, maslinovo ulje i svježi bosiljak, apsolutni je hit među gostima. Tu je i Summer Fun, ljetna kombinacija mortadele, grilanih rajčica, domaćeg pesta od bosiljka i listića Grana Padana. „Jedna od bitnijih stvari koju želim naglasiti jest da radimo cijelu godinu. Zimi nas možete očekivati i na kućicama, gdje ćemo predstaviti dva nova specijalna sendviča u zimskom điru, uz kuhano vino i dobru atmosferu“, dodaje Marin. A mi moramo priznati da vesela ekipa, mirisi i okusi samog mjesta vraćaju u djetinjstvo i miris one prave dalmatinske marende na kojoj se uvijek i jedino jela mortadela.
preađeno smeće s konzervansima .... a nitko pojma nema kako otvoriti nešto s autohtonom kuhinjom jer je jednostavnije uvesti smeće i zapakirati ga u fensi papir da bi se ovćice divile smeću