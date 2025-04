FOTO Veliki prosvjed odgojitelja na Trgu bana Jelačića: 'Ministre Fuchs i mi bi plaću deluxe'

Prosvjed odgojitelja i onih koji rade u predškolskom obrazovanju i odgoju - zbog neprovedbe ključnih zakona, loših uvjeta rada u dječjim vrtićima te niskih plaća u predškolskom sustavu - održao se u subotu na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Sindikati odgojitelja na prosvjedu su upozorili na nedostatak oko 7000 odgojitelja, ali i tehničkog i administrativnog osoblja te stručnih suradnika, na preopterećene vrtićke skupine i nepoštivanje Državnog pedagoškog standarda što, kako su naglasili, ugrožava sigurnost djece i zdravlje radnika.

Prosvjednici su se na glavnom zagrebačkom trgu okupili sa zviždaljkama, zastavicama i transparentima na kojima je pisalo: “Kada će djeca biti na prvom mjestu?”, “Zakon se ne pregovara! On se provodi”, “Kada stado nema pastira, sve ovce su crne”, “Vrtići nisu čuvališta nego odgojno obrazovne ustanove”. Neki transparenti su se direktno obraćali nadležnom ministru: “Ministre Fuchs i mi bi plaću deluxe” i “Djeca nisu samo broj, Radovane”. "Ne može prva stepenica formalnog odgoja i obrazovanja postojati ako u njoj radi 30 posto nestručnih zamjena. Ne može sustav postojati ako o njemu nitko ne brine, a o sustavu mora brinuti Ministarstvo i ministar, oni čije plaće iznose tri do četiri puta više od naših", upozorila je Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge Sidro koja je i jedna od organizatora prosvjeda.

Odgojitelji su zatražili sigurnost za svako dijete u vrtiću te uvjete u kojima mogu provoditi odgojno obrazovni rad. Kritizirali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zbog ignoriranja njihovih inicijativa i nedostatka jasne obrazovne politike. Posebno traže provedbu članka 51. Zakona o predškolskom odgoju, koji propisuje da plaće u vrtićima ne smiju biti niže od onih u osnovnim školama. "Učitelji, nastavnici i profesori kojima i ovim putem dajemo punu podršku, u štrajku su zbog malih plaća. Iste takve trebale bi biti i naše, ali mi ih nemamo. Mi se za te zakonske plaće moramo boriti, sindikalno pregovarati za nešto što zakoni već jamče", dodala je Turković Gulin.

Bit ćemo glasni i ustrajni - država treba osigurati plaće zaposlenih u vrtićima

Prosvjednici su poručili da će biti "glasni i ustrajni" dok se ne ispune njihovi zahtjevi za pravednijim i dostojnijim sustavom. Spremni su, kažu, jedino pregovarati o granskom kolektivnom ugovoru za predškolski odgoj i obrazovanje te zahtijevaju hitnu izmjenu modela financiranja vrtića u Hrvatskoj na način da država iz državnoga proračuna osigura sredstva za plaće radnika u ovom sustavu i uredbom ih usmjeri prema osnivačima.

Posljednji prijedlog o izmjeni modela financiranja, izrađen uz podršku 66 gradova i općina, predan je sredinom ožujka, no na njega nije stigao odgovor. No, nakon što su 2. travnja najavili prosvjed i iznijeli zahtjeve, Ministar se 4. travnja oglasio s izjavom podrške. “Zahvaljujemo na podršci, ali ona nije ni dovoljna, ni uvjerljiva. Problemi se ne rješavaju izjavama, već konkretnim potezima”, kazali su na prosvjedu. Odgojitelji traže da se prekovremeni rad plati kako to propisuje Zakon o radu te da se otklone preopterećenja nastala nepoštivanjem zakona.

"Tražimo da nas počnete uvažavati kao profesionalce koji su sposobni sudjelovati u kreiranju boljeg sustava te da kod donošenja važnih odluka čujete struku, a ne samo odabrane pojedince koje ste izabrali kao alibi", naglasili su udruge i sindikati. Uz Sindikat odgoja, obrazovanja, medija i kulture te Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Udrugu Sidro, u inicijativi sudjeluju Udruga Krijesnica iz Čakovca i Udruga Odgojitelja Terina iz Vukovara. "Želimo prestati biti nevidljivi sustavu", poručili su.