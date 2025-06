FOTO Urušila se dva mosta u Rusiji, jedan pao na vlak, ima mrtvih. Telegram kanali: Dignuti su u zrak?

U noći s 31. svibnja na 1. lipnja 2025. godine, dvije željezničke nesreće dogodile su se u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje sedam osoba, a deseci su ozlijeđeni. Vlasti su incident u Brjanskoj oblasti pripisale "nezakonitom miješanju", dok su detalji o uzroku nesreće u Kurskoj oblasti još uvijek nejasni, piše Sky.

U Brjanskoj oblasti, most iznad željezničke pruge se srušio dok je putnički vlak putovao iz Moskve prema Klimovu. U nesreći je poginulo sedam osoba, uključujući strojovođu, a 69 putnika je ozlijeđeno. Neki od ozlijeđenih su djeca, od kojih je jedno u teškom stanju. Vlasti su isprva navele "nezakonito miješanje" kao mogući uzrok nesreće, ali su kasnije uklonile tu izjavu. Neki izvori, poput Telegram kanala Baza, sugeriraju da je most možda bio namjerno oštećen, no te tvrdnje nisu potvrđene.

