FOTO Kao iz bajke: Pogledajte ovu snježnu idilu na Žumberku
Jučer je Hrvatsku zabijelio snijeg, a prava snježna idila bila je na Žumberku.
Foto: Čitatelj
Mnogi su izašli van kako bi uživali u snježnim radostima, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku galeriju.
Foto: Čitatelj
Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
