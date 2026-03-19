Prijetili su Viktoru Orbánu? Trojici Ukrajinaca zabranjen ulazak u Mađarsku

Zbog navodnih prijetnju premijeru Viktoru Orbánu, Mađarska je zabranila ulazak u zemlju i Schengenski prostor trojici ukrajinskih državljana - dvojici pripadnika vojske i jednom političkom analitičaru. Izjavio je to Gergely Gulyás, šef ureda mađarskog premijera, te otkrio da zabrana vrijedi za poručnika generala Hrihorija Omelčenka, ukrajinskog vojnika Jevhena Karasa te političkog analitičara Borisa Tizenhausena.

Trojica ukrajinskih državljana su, kako tvrdi mađarski dužnosnik, prijetila Mađarskoj vojnim napadom te uputila prijetnje Orbánu i njegovoj obitelji. Gulyás je tvrdio da je Omelčenko prijetio "ubojstvom“ premijera i savjetovao mu da "misli na svoju djecu i unuke“, dok je Tizenhausen navodno raspravljao o mogućnosti slanja ukrajinskih trupa u Mađarsku. Što se tiče Karasa, opisao ga je kao vođu "neonacističke skupine C14“, prenosi Ukrainska Pravda navode mađarskih medija.

Odnosi Mađarske i Ukrajine posljednjih su tjedana posebno napeti. U Mađarskoj jača protuukrajinska kampanja dok ankete pokazuju kako Orbán zaostaje za izazivačem Péterom Magyarom uoči parlamentarnih izbora sljedeći mjesec. Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom.

Kao odgovor, mađarski premijer Viktor Orbán blokirao je daljnje sankcije EU-a Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da se radi o pranju novca.