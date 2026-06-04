FOTO Šok na jednom od najvećih europskih aerodroma: Nos gotovo novog zrakoplova udario u tlo, ima ozlijeđenih

Neobičan i potencijalno opasan incident dogodio se u četvrtak u Zračnoj luci Frankfurt, gdje je na zrakoplovu Boeing 787-9 Dreamliner kompanije Lufthansa iznenada popustio prednji stajni trap. Zbog toga se prednji dio letjelice naglo spustio te je nos zrakoplova udario o tlo, pri čemu je nastala značajna materijalna šteta, javlja Fenix magazin.

Prema informacijama koje su objavili njemački mediji, incident se dogodio oko 12.45 sati dok je zrakoplov bio parkiran na stajanci zračne luke. Glasnogovornica operatera zračne luke Fraport potvrdila je da se nakon kvara letjelica nekoliko metara nagnula prema naprijed, a kokpit je udario o podlogu.

Iz Lufthanse su za njemačku novinsku agenciju dpa naveli da se na parkirnoj poziciji neočekivano sklopio prednji stajni trap zrakoplova. U trenutku incidenta u zrakoplovu nije bilo putnika, no unutra su se nalazili članovi posade i zaposlenici zemaljskih službi.

Nekoliko osoba pritom je zadobilo ozljede te im je pružena liječnička pomoć. Kompanija zasad nije objavila koliko je ljudi ozlijeđeno niti kakva je težina njihovih ozljeda. Fotografije s mjesta događaja prikazuju Dreamliner, nazvan po njemačkom gradu Herneu, okružen hitnim službama na platformi Terminala 2. Na snimkama se vidi urušeni prednji stajni trap, dok su oko letjelice raspoređena servisna i interventna vozila.

Prema podacima servisa FlightRadar24, zrakoplov je istoga dana trebao poletjeti na redovnoj liniji za Los Angeles. Riječ je o relativno novoj letjelici proizvedenoj prošle godine, koja je u flotu Lufthanse ušla tek u veljači ove godine. Boeing 787-9 Dreamliner namijenjen je prijevozu do 260 putnika, a maksimalni dolet doseže približno 15.000 kilometara.

Što je dovelo do urušavanja stajnog trapa zasad nije poznato. Nadležne službe pokrenule su istragu kojom će se utvrditi je li riječ o tehničkom kvaru, ljudskoj pogrešci ili nekom drugom uzroku. Stajni trap za modele Boeing 787 proizvodi tvrtka Safran Landing Systems. Sustav čine dva glavna stajna trapa s po četiri kotača te prednji stajni trap s dva kotača. Ni Lufthansa, ni proizvođač zrakoplova Boeing zasad nisu objavili dodatne informacije o uzroku incidenta.