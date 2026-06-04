U panici zbog uspona AfD-a, Berlin bruji o zamjeni kancelara: Merz i Wüst poslali poruku

U jeku sve glasnijih špekulacija o mogućoj promjeni na vrhu njemačke vlasti, demokršćanski kancelar Friedrich Merz i premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst u ponedjeljak su u Meschedeu nastojali poslati poruku jedinstva. Njihov prvi zajednički nastup nakon medijskih napisa o navodnoj “zamjeni kancelara” bio je pažljivo promatran, kako u stranačkim krugovima tako i među političkim analitičarima.



Povod susreta bila je konferencija Demokršćanske unije (CDU) u regiji Sauerland, na kojoj su sudjelovali predstavnici stranke sa saveznih, pokrajinskih i europskih razina. Iako je službeni fokus bio na gospodarskim i političkim izazovima s kojima se Njemačka suočava, gotovo sva pažnja bila je usmjerena na odnos između Merza i Wüsta. Premijer najmnogoljudnije njemačke savezne zemlje još je jednom odlučno odbacio nagađanja da bi mogao zamijeniti Merza tijekom aktualnog zakonodavnog mandata.