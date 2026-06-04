U jeku sve glasnijih špekulacija o mogućoj promjeni na vrhu njemačke vlasti, demokršćanski kancelar Friedrich Merz i premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst u ponedjeljak su u Meschedeu nastojali poslati poruku jedinstva. Njihov prvi zajednički nastup nakon medijskih napisa o navodnoj “zamjeni kancelara” bio je pažljivo promatran, kako u stranačkim krugovima tako i među političkim analitičarima.
Povod susreta bila je konferencija Demokršćanske unije (CDU) u regiji Sauerland, na kojoj su sudjelovali predstavnici stranke sa saveznih, pokrajinskih i europskih razina. Iako je službeni fokus bio na gospodarskim i političkim izazovima s kojima se Njemačka suočava, gotovo sva pažnja bila je usmjerena na odnos između Merza i Wüsta. Premijer najmnogoljudnije njemačke savezne zemlje još je jednom odlučno odbacio nagađanja da bi mogao zamijeniti Merza tijekom aktualnog zakonodavnog mandata.
U panici zbog uspona AfD-a, Berlin bruji o zamjeni kancelara: Merz i Wüst poslali poruku
’Dragi Friedrich, imaš moju punu osobnu podršku i punu podršku cijelog CDU-a Sjeverne Rajne-Vestfalije’, poručio je kancelaru i javnosti Wüst
Komentara 1
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Mislim da su u panici novi. nari i migranti koji ne žele raditi, a dobivaju socijalnu.