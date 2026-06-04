Analiza tragedije kod Medulina: U posljednjim sekundama presudio najopasniji režim leta?

Teška zrakoplovna nesreća kod Medulina, u kojoj je prema prvim informacijama poginulo više osoba, još uvijek je predmet istrage, no prve informacije s mjesta događaja već otvaraju pitanja o mogućim uzrocima tragedije. Pojedini očevici navode da je zrakoplov neposredno prije udara navodno ušao u spiralno poniranje, što bi moglo upućivati na gubitak kontrole nad letjelicom u završnoj fazi leta.

Iako će konačne odgovore dati nadležni istražitelji, stručnjaci ističu da je spiralno poniranje jedan od najopasnijih režima leta, osobito na manjim visinama. U takvoj situaciji zrakoplov ubrzano gubi visinu, povećava brzinu te ulazi u sve strmiji zaokret prema tlu, zbog čega pilot ima vrlo malo vremena za reakciju.

Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema analizi Željka Marušića s Autoportala, do takvog razvoja događaja najčešće dolazi nakon određenog poremećaja u letu. Uzroci mogu biti različiti - od tehničkih problema i prostorne dezorijentacije do pogrešne procjene brzine ili pokušaja korekcije putanje na maloj visini. Upravo su posljednje minute leta među najkritičnijim fazama jer pilot raspolaže s najmanje vremena za donošenje odluka.

Dodatnu pozornost privlači i činjenica da se nesreća dogodila na početku intenzivnijeg dijela letačke sezone. Nakon zimskih mjeseci brojni privatni i sportski piloti ponovno povećavaju broj letova, a stručnjaci već godinama upozoravaju da smanjena rutina može utjecati na procjenu situacije i brzinu reakcije u zahtjevnim trenucima. Posebno su osjetljive faze prilaza, manevriranja i slijetanja, kada je prostor za pogrešku najmanji.

Istražitelji će pritom analizirati i tehničko stanje letjelice. Kod zrakoplova koji su tijekom zime manje korišteni posebna se pozornost posvećuje servisnoj dokumentaciji, stanju ključnih sustava i mogućim tehničkim nepravilnostima. To, naravno, ne znači da je kvar imao ulogu u ovoj nesreći, no riječ je o standardnom dijelu svake ozbiljne istrage.

Kako navodi Autoportal, iskustva iz brojnih zrakoplovnih istraga pokazuju da se teške nesreće rijetko mogu objasniti samo jednim uzrokom. Najčešće su rezultat kombinacije više nepovoljnih okolnosti koje se u kratkom vremenu nadovežu jedna na drugu i značajno smanje sigurnosnu marginu leta.

Što se točno dogodilo iznad Medulina i zašto je došlo do tragedije, pokazat će tek službeni rezultati istrage. Do tada ostaju brojna otvorena pitanja, ali i još jedan podsjetnik na važnost redovite letačke prakse, kvalitetnog održavanja zrakoplova te pravodobnog prepoznavanja situacija koje mogu dovesti do gubitka kontrole nad letjelicom.