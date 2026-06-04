Milorad Dodik: 'Iživljavanje nad Srbijom mora prestati, nisam ovo mogao ni sanjati...'

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik kritizirao je odluku crnogorskih vlasti o zabrani ulaska pojedinim državljanima Srbije, ocijenivši da je riječ o potezu koji nije bio potreban te da ne doprinosi dobrim odnosima u regiji.

Govoreći iz Sankt-Peterburga, gdje sudjeluje na Međunarodnom gospodarskom forumu, Dodik se osvrnuo na slučaj u kojem je 87 državljana Srbije vraćeno s tivatskog aerodroma. Kako prenosi Radio-televizija Republike Srpske (RTRS), rekao je da razumije odgovor Srbije kroz recipročne mjere.

Dodik je pritom poručio da "iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati". "To se odnosi i na Podgoricu, koja se ovih dana nije libila takvog odnosa prema građanima Srbije. Je li im se netko sviđa ili ne, je li lijep ili nije, to je sasvim drugo pitanje", rekao je.

Dodao je kako bi mogao razumjeti odluku o vraćanju putnika jedino u slučaju da su se ranije nalazili na popisima osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju. "No, ako to nije slučaj, onda je to dokaz politički nekorektnog i neprijateljskog odnosa koji se bezrazložno i uporno promovira i prema samom srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću", kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, vlasti u Crnoj Gori moraju računati na moguće posljedice takvih odluka. "Građani Crne Gore moraju razumjeti da, ako njihove vlasti nekome sprječavaju ulazak u zemlju, moraju biti spremni na recipročne mjere", rekao je.

Na kraju je izrazio nadu da će se situacija uskoro riješiti te istaknuo kako ga je potez Podgorice iznenadio. "Vjerujem i želim da se to što prije riješi. Nisam mogao ni sanjati da bi crnogorska strana mogla povući takve poteze, no Srbija se mora braniti. I ja sam na strani Srbije", zaključio je predsjednik SNSD-a.