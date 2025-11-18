Naši Portali
PROMJENA VREMENA

FOTO Pogledajte ove karte: Snijeg zabijelio dijelove zemlje, ali prava zima tek stiže

Foto: DHMZ/HAK
18.11.2025.
u 07:55

HAK upozorava na zimske uvjete na cestama i obveznu zimsku opremu. Vozačima i stanovnicima savjetuje se oprez zbog mogućih poledica u gorju, smanjene vidljivosti zbog kiše i magle te jakog vjetra na obali

Izražene oborine, jak vjetar i pad temperature zraka zahvatile su Hrvatsku. Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, zabijelilo je i na Sljemenu. Cijeli dan ostat će nestabilno. Jutro donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom diljem zemlje, a u unutrašnjosti, osobito u višim predjelima, očekuje se i snijeg. Najviše snijega past će na vrhovima gora, dok će u nižim predjelima kiša biti češća pojava. U Zagrebu i okolici prijepodne će biti većinom oblačno, povremeno uz malo kiše. Sredinom dana očekuje se smanjenje naoblake i prestanak oborina. Na Jadranu će vrijeme biti vrlo dinamično. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar će puhati slab do umjeren, dok će na moru bura biti umjerena do jaka, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni, pa čak i orkanski udari vjetra. To može uzrokovati probleme u pomorskom prometu, a vozačima se savjetuje poseban oprez na dionicama izloženim vjetru. Na jugu Jadrana vjetar će biti u okretanju na jugo i jugozapadnjak, što će dodatno pojačati intenzitet kiše i donijeti mogućnost grmljavinskog nevremena.

Najviše padalina očekuje se upravo u Dalmaciji, gdje će ponegdje pasti i obilnija kiša, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na krajnjem jugu zemlje kiša i grmljavina zadržat će se tijekom cijelog dana, bez značajnijeg razvedravanja. 
Temperature zraka bit će u osjetnom padu. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 4 i 9 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije – od 11 °C na sjevernom dijelu do čak 18 °C na krajnjem jugu. U Zagrebu će najviša temperatura biti između 6 i 8 °C, uz osjećaj svježine zbog vjetra.

HAK upozorava na zimske uvjete na cestama i obveznu zimsku opremu. Vozačima i stanovnicima savjetuje se oprez zbog mogućih poledica u gorju, smanjene vidljivosti zbog kiše i magle te jakog vjetra na obali. Pomorcima se preporučuje praćenje upozorenja zbog jake i olujne bure, osobito u prvom dijelu dana.

Smirivanje vremena očekuje se u srijedu, no nakon toga slijedi novi ugriz zime. Prema kartama DHMZ-a snijega bi u nizinama moglo biti već u petak, naročito u subotu.

Foto: DHMZ

U četvrtak će opet biti oborina, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Kasnije navečer jače pogoršanje vremena diljem zemlje. Petak će biti uglavnom oblačan, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mjestimice izraženijim. U gorju će padati snijeg, no očekuje se mjestimice i u nizinama, osobito zapadne unutrašnjosti. Subota također donosi nepovoljne prilike, prave zimske, obilnu oborinu mjestimice, kišu, snijeg u gorju, ali bijele pahulje moguće su i u nizinama zapadne i središnje unutrašnjosti, piše N1.

Ključne riječi
snijeg vremenska prognoza

