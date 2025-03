FOTO Razotkrivene satelitske snimke ruske baze bombardera: Ovo je prije i poslije ukrajinskog udara

Nove satelitske snimke koje je pribavila Maxar Technologies, američka tvrtka za komercijalno satelitsko snimanje, pokazuju oštećenja na ključnoj zračnoj bazi duboko unutar Rusije nakon ukrajinskog napada ranije ovog tjedna. Ukrajinska vojska objavila je u četvrtak da su njezine snage tijekom noći napale zračno polje Engels-2 u ruskoj regiji Saratov. Dodali su da su u neposrednoj blizini baze uočeni požar, eksplozije i sekundarna detonacija streljiva.

Maxar Technologies prikupila je fotografije u petak koje otkrivaju posljedice napada. Kako prenosi Business Insider , udari oštetili skladište streljiva i oružja, pri čemu su eksplozije srušile zgrade i bunkere. Ruska zračna baza nalazi se nekoliko stotina kilometara od prve crte bojišnice i dom je bombarderskim avionima Tu-95 i Tu-160. Ukrajina je tijekom rata nekoliko puta napala ovu zračnu bazu. Ovo je bio treći napad ove godine; Kijev je u siječnju dva puta izveo udare na Engels.

new satellite imagery (from this morning) of Russia's Engles Air Base, which was hit by Ukrainian drones a day earlier. Craters and destroyed buildings are visible. Images 1-3 from March 21; Image 4 from Dec. 2024. 📸 @Maxar pic.twitter.com/w4dXQCCgXA

Vojska Kijeva izjavila je da Rusija koristi zračnu bazu Engels za lansiranje zrakoplova koji izvode raketne napade na ciljeve na ukrajinskom teritoriju, uključujući civilne ciljeve. Ruski guverner regije Saratov napisao je na platformi za razmjenu poruka Telegram da je to područje pretrpjelo "najmasovniji napad bespilotnim letjelicama svih vremena" nakon noćnih udara.

Rusija je poduzela opsežne mjere za zaštitu zrakoplova u Engelsu nakon prethodnih napada na bazu, uključujući postavljanje guma na bombardere kako bi ih možda zaštitila od ukrajinskih raketa i dronova. Rusija je također premjestila neke od svojih bombardera dalje na istok. Ukrajinski napadi na bazu, kao i na druge prekogranične ciljeve, ističu njezinu širu kampanju za prijetnju i degradaciju ruske vojne infrastrukture stotinama kilometara udaljene od prve crte bojišnice.

Ovotjedni napad na bazu dogodio se usred većeg baraža. Rusko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak da je angažiralo i oborilo 134 drona tijekom noći diljem više regija.

Russian Telegram channels report the largest drone attack on Russian Engels and Saratov, according to the local governor.



It is reported that evacuation was announced in the area of the local airfield (it hosts Russian strategic bombers that attack Ukraine). pic.twitter.com/SyqnzQQ4tH