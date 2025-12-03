Naši Portali
JAVITE IM AKO ZNATE

FOTO Prepoznajete li ovog muškarca? Policija ga već dugo traži

Foto: PU splitsko-dalmatinska
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 14:18

Pozivaju građane koji imaju informacije o osobi s fotografije da im se što prije jave

Splitska policija objavila je apel. Mole građane koji prepoznju muškarca s fotografije koju su poslali da im se jave. "Objavljujemo fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu teške krađe koje je počinjeno na području Splita", javili su. Pljačka se dogodila 3. veljače 2025. godine.

"Pozivamo građane da nas obavijeste pozivom na 192 ako imaju informacije o osobi s fotografije. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", dodaju u policiji.

Ključne riječi
krađa Split policija Prepoznajete li ga

