FOTO Prepoznajete li ovog muškarca? Policija ga već dugo traži

Splitska policija objavila je apel. Mole građane koji prepoznju muškarca s fotografije koju su poslali da im se jave. "Objavljujemo fotografiju muškarca za kojeg postoji sumnja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu teške krađe koje je počinjeno na području Splita", javili su. Pljačka se dogodila 3. veljače 2025. godine.

"Pozivamo građane da nas obavijeste pozivom na 192 ako imaju informacije o osobi s fotografije. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", dodaju u policiji.